Sénégal: Un projet de construction à Paris d'une Zawiya en gestation

Paris — Le recteur de la Grande mosquée de Paris, Chems-Eddine Hafiz, s'est engagé à accompagner la communauté sénégalaise de France dans la réalisation d'un projet de construction d'une Zawiya tidiane à Paris, promettant notamment de lancer un appel aux dons au profit dudit projet.

Il en a donné l'assurance au comité de pilotage du projet qu'il a récemment reçu dans la capitale française en présence du Consul général du Sénégal à Paris, Amadou Diallo.

L'association Cheikh Seydil Hadji Malick SY de France, initiatrice de ce projet, était allée rencontrer le recteur de la Grande mosquée pour lui présenter les détails du projet à caractère culturel, social et éducatif.

L'érection d'une zawiya dénommée Seydina Cheikh à Paris vise à fédérer les musulmans en contribuant à la réalisation d'un pont culturel ancré dans les valeurs républicaines et à la consolidation des liens séculaires déjà solides entre le Sénégal et la France, a expliqué à l'APS Aïmirou Samb, le coordonnateur du projet.

"Nous avons sollicité et obtenu cette séance pour présenter le projet au recteur. L'idée est de nous appuyer sur son expertise, son expérience et son réseau relationnel en vue de mieux faire comprendre le sens et l'importance de la Zawiya pour les musulmans originaire d'Afrique subsaharienne, dynamiser la phase de collecte et passer à l'étape démarrage du chantier", a-t-il fait valoir.

%

Une ancienne gare située à Neuilly sur Marne avec un bâtiment R+4 a déjà été identifié pour abriter la future Zawiya Seydina Cheikh de Paris.

Le Consul général du Sénégal à Paris et le conseiller en communication de l'ambassade Ousmane Noël Mbaye, ont, au nom des autorités sénégalaises, fait part de leur engagement à appuyer cette volonté des Sénégalais de France de disposer de cet édifice religieux.

"Une mosquée est par vocation ouverte à tous les musulmans et, ici, vous êtes chez vous et nous ferons tout notre possible pour que ce projet soit une totale réussite. Si nous réussissons ensemble à développer l'islam, il y a de forte chance que nous laissions derrière nous, le terrorisme. Nous savons le rôle joué par l'islam confrérique dans des pays comme le Sénégal et ailleurs où nous avons vu les Zawiya déployer des programmes intéressants pour ramener les égarés", a fait observer le recteur de la Grande mosquée de Paris.

Il n'a pas manqué de suggérer aux porteurs du projet d'aller à la rencontre des autorités locales de Neuilly sur Marne et du préfet de la localité pour présenter le projet et demander notamment leur accompagnement au plan administratif.