Guinée: Dalaba - Chérif Mohamed Abdallah Haidara préside la mise en place de la section du GOHA International et l'antenne de l'APUG

Le bureau de la section GOHA International Dalaba et celui de l'antenne locale de l'action pour unir les guinéens (APUG) ont été installés ce samedi 13 juillet 2024 en présence Chérif Mohamed Abdallah Haidara, président de ces deux organisations.

En provenance de Labé, Chérif Mohamed Abdallah a été accueilli par les opérateurs économiques à Mitty, une sous-préfecture située à une vingtaine de kilomètres de la ville de Dalaba. Avant de continuer, le président du groupe organisé des hommes d'affaires (GOHA International) a visité les vastes champs agricoles du groupement agricole N'Galou Dalaba en présence du président de la délégation spéciale de Mitty, M. Thierno Amadou Barry.

Très satisfait, Mr Barry a remercié le patron du GOHA International pour cette visite dans sa localité.

Prenant la parole, le président du groupe organisé des hommes d'affaires demande aux autres opérateurs économiques de suivre les pas des membres de N'Galou Dalaba pour une autosuffisance alimentaire.

Après cette visite guidée à Mitty, le cortège a pris la direction du centre ville de Dalaba pour la mise en place de la section du groupe organisé des hommes d'affaires(GOHA International) et l'antenne locale de l'action pour unir les guinéens. Cette cérémonie qui s'est tenue à la maison des jeunes de Dalaba a connu une forte mobilisation des opérateurs économiques, des sages, des femme, les jeunes et des autorités locales.

Dans sa prise de parole, Mamadou Saidou Diallo, coordinateur du GOHA International à Dalaba est revenu sur les principales préoccupations des opérateurs économiques dans cette préfecture de la moyenne Guinée.

"Nous sommes confrontés à deux problèmes majeurs: un manque de banque et l'insécurité. Personnellement, j'ai été victime d'attaque armée dans ma boutique près de sept fois. Il n'y a aucune banque à Dalaba. Pour verser ou récupérer de l'argent, on est obligé d'aller à Pita ou à Mamou. C'est très difficile de se déplacer avec de gros montants. Nous vous invitons de nous aider à trouver des solutions à ces deux problèmes", a-t-il lancé.

Dans son discours, Chérif Mohamed Abdallah Haidara a invité les uns et les autres à oeuvrer en faveur de la paix, l'unité et le développement de Dalaba en particulier et la Guinée en général.

"Je vous exhorte de fédérer tout le monde pour l'atteinte de nos objectifs. On ne peut pas réussir si on est pas uni, on peut pas réussir s'il n'y a pas la paix, il ne peut pas y avoir le développement sans la paix et l'unité. J'ai entendu vos doléances notamment en ce qui concerne la mise en place d'une banque et des sociétés d'assurances dans votre localité. Une solution sera trouvée dans un bref délai. En ce qui concerne l'insécurité, nous allons nous adresser à qui de droit", a-t-il promis.

Après la mise en place de l'antenne locale de l'APUG et la section GOHA International, Chérif Mohamed Abdallah Haidara et les responsables locaux de ces deux organisations ont été reçus par El hadj Mamadou Chérif Barry, Grand imam de la ville en présence de plusieurs responsables de la ligue islamique préfectorale. Les religieux ont salué cette initiative de mettre en place une antenne de l'APUG. Des prières ont été faites en faveur de la paix, de l'unité et du développement à Dalaba en particulier et dans le pays en général. "C'est une bonne chose. Nous allons soutenir toute personne qui vient avec un projet d'unir et de réconcilier les guinéens", a indiqué le grand imam.