Présent sur place à Kolwezi, Miguel Kashal Katemb, Directeur Général de l'ARSP, a remis les attestations à quatre entreprises du Groupe ERG Africa qui ont ouvert leurs capitaux à sept actionnaires congolais ayant obtenu des vraies parts sociales. Cet exploit marque ainsi le début de la matérialisation de la vision du Chef de l'Etat Félix Tshisekedi portant particulièrement sur l'épineuse question de la création de vrais millionnaires congolais.

Remise des attestations

Il s'agit de quatre entreprises du Groupe ERG Africa, jadis listées comme des sous-traitants inéligibles, et qui ont ouvert leurs capitaux à sept actionnaires congolais qui sont, de manière régulière, légale et effective, en possession des vraies parts sociales. La signature des actes constitutifs desdites sociétés est intervenue au cours d'une cérémonie solennelle tenue à Kolwezi, Chef-lieu de la Province du Lualaba, en présence de plusieurs Notables de cette partie de la RD. Congo dont l'Honorable Miguel Kashal Katemb, Directeur Général de l'Autorité de Régulation de la Sous-traitance du Secteur Privé (ARSP), ainsi que de Nicolas Treand, Président-Directeur Général d'ERG Africa. Les 4 sociétés dont il est question travaillent avec l'entreprise principale METALKOL et figurent parmi les 9 sanctionnées qui, autrefois, ont été sanctionnées par l'ARSP, pour non-conformité aux exigences de la Loi sur la sous-traitance.

La vision en action

A cette occasion, Miguel Kashal Katemb a salué la concrétisation des promesses faites par le Chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de créer des millionnaires congolais à travers la Loi sur la Sous-traitance. «Lorsque le Chef de l'Etat a dit qu'il devait créer des milliardaires congolais, ce n'était pas des histoires, les congolais viennent d'entrer dans des parts sociales réelles. Les milliardaires et millionnaires c'est au travers cette voie, au travers cette loi qui donne aux nationaux le pouvoir d'entrer dans le capital et de travailler en partenariat avec les multinationales voilà la voie des milliardaires. Aujourd'hui, le Chef de l'Etat Félix Tshisekedi a fait sa part, car il y a la part de l'Etat et celle de la population, ainsi que celle de Dieu », a déclaré le DG de l'ARSP.

Le Congo de Tshisekedi restera toujours ouvert aux investissements étrangers

«Ne faites pas la honte au Chef de l'Etat, le pays vous regarde, et le Chef de l'Etat corrige aujourd'hui. Je profite pour lancer un message aux autres sociétés et aux multinationales que ce n'est pas une guerre, mais c'est une collaboration pour remettre la population dans ses droits afin de réduire la pauvreté. Le Congo de Tshisekedi restera toujours ouvert aux investissements étrangers mais ensemble avec les nationaux », a-t-il lancé un cri, le jour même de cette signature des actes consacrant l'ouverture du capital du Groupe ERG Africa,envers les nouveaux actionnaires, en guise recommandation et d'appel au sens élevé de responsabilité.

Le DG Miguel Kashal remet les attestations d'enregistrement

Fier de matérialiser la vision du Chef de l'Etat dans son secteur notamment, par la croissance de la classe moyenne avec des congolais détenant de vraies parts sociales dans les entreprises, le Directeur Général de l'ARSP a remis, séance tenante, les attestations d'enregistrement à ces quatre entreprises qui viennent de régulariser leur dossier après avoir été précédemment sanctionnées pour non-respect des critères requis pour les sous-traitants, à savoir la détention par les Congolais de 51% des parts sociales.

Il n'est jamais trop tard, pour mieux faire, dit-on. Voilà qu'en réponse aux sanctions de l'ARSP, ces sociétés ont, enfin, décidé de revenir sur la bonne voie et d'ouvrir, par conséquent, leur capital social aux congolais qui ont ainsi la possibilité d'y accéder et, en même temps, de répondre aux conditions d'éligibilité édictées par la loi en la matière.

Le Groupe ERG derrière la vision de Félix Tshisekedi

De son côté, Nicolas Treand, Président-Directeur Général d'ERG Africa, a salué la présence à Kolwezi du DG de l'ARSP, en mettant en lumière la politique du Groupe ERG qui s'aligne sur la vision du Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour l'émergence de l'entrepreneuriat congolais en vue de la croissance économique et le développement de la RD. Congo.

« Nous avons l'honneur, une fois de plus, d'accueillir l'honorable Miguel Kashal Katemb, Directeur Général de l'ARSP, ainsi que des représentants des entreprises de sous-traitance. Je suis heureux que nous ayons réussi à surmonter la situation difficile que nous avons connue il y a quelques mois. Nous nous tournons désormais vers un avenir plus prospère, plus serein, plus collaboratif et plus constructif, en vue de créer une classe moyenne en RDC, en accord avec la vision du Président de la République, Son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi », a déclaré, enfin, Nicolas Treand, Président-Directeur Général d'ERG AFRICA.

Et, à lui de renchérir : « En collaboration étroite avec nos partenaires, nous nous assurerons de travailler avec les entreprises locales. Nous ne nous contenterons pas de leur offrir des marchés, nous nous intéresserons également au transfert de compétences et au développement des entreprises locales ».

L'exemple étant ainsi donné par cet acte d'une si haute portée économique, l'heure a donc sonné pour que tous les autres Grands Groupes Miniers opérant sur le sol congolais d'emboîter les pas au Groupe ERG AFRICA afin de respecter la Loi sur la sous-traitance, en participant activement à la création ainsi qu'à l'avènement, à brève échéance, d'une vraie classe moyenne en RD. Congo.