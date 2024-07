Afrique: Investissements - L'Assemblée générale d'Africa 50, prévue à Madagascar en septembre

Un événement économique panafricain d'une haute importance est prévu à Madagascar au mois de septembre prochain. La Grande Île accueillera la prochaine Assemblée générale des actionnaires d'Africa 50.

Une délégation conduite par Fleur Tchibota, directrice du cabinet du Directeur général d'Africa 50 a effectué, la semaine dernière, une mission à Madagascar dans le cadre des préparatifs de cet événement.

Attractivité

Cette assemblée générale réunira les représentants des 31 pays africains membres de l'Africa 50, la plateforme panafricaine spécialisée dans les investissements dans le domaine des infrastructures. Un rendez-vous d'une importance particulière dans la mesure où son organisation en terre malgache permettra de mettre en avant le potentiel économique de Madagascar et surtout de l'environnement propice aux investissements dont jouit le pays.

Ce sera également une occasion de mettre en exergue et de renforcer l'attractivité de Madagascar auprès des décideurs et des acteurs économiques internationaux. Faut-il en effet rappeler qu'Africa50, une initiative du groupe de la Banque africaine de développement (BAD), se fixe, entre autres objectifs, de libérer tout le potentiel de croissance du continent africain et d'offrir l'appui et les ressources nécessaires au bouclage rapide des financements de projets d'infrastructure. Africa 50 se caractérise particulièrement par sa nature multidimensionnelle, couvrant l'ensemble du cycle des projets depuis l'idée du projet jusqu'à son financement.

%

Banque d'investissement

Structurellement, Africa50 est une entité autonome légalement et financièrement indépendante. Il s'agit, en somme, d'une banque d'investissement pour les infrastructures en Afrique. Elle se concentre notamment sur des projets nationaux et régionaux à fort impact dans les secteurs de l'énergie, des transports, des TIC et de l'eau.

À Madagascar, Africa 50 est connue pour sa participation au financement de la centrale hydroélectrique de 120 MW de Volobe, dans l'Est de Madagascar. Elle contribue également à l'appui financier d'autres projets d'électrification, de réfection de routes et autres infrastructures villageoises. Des projets qui ont des impacts directs sur la population et dont la réalisation contribue à l'atteinte des objectifs de développement fixés dans la politique générale de l'Etat.

Nouveau défi

En somme, Africa 50 figure parmi les incontournables des partenaires techniques et financiers pour le développement de Madagascar. Raison pour laquelle, d'ailleurs, le gouvernement met un point d'honneur dans son organisation. Un Comité directeur, composé d'une équipe du ministère de l'Economie et des Finances et celle de la direction générale d'Africa 50 s'occupe de l'organisation de l'événement. Le Comité bénéficie également du soutien de la Présidence de la République et d'autres départements ministériels.

À l'issue de leur mission à Madagascar, la délégation d'Africa 50, a rencontré vendredi dernier la ministre de l'Economie et des Finances, Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison. La réunion qui s'est déroulée dans la salle de conférence du MEF en présence des équipes respectives des deux entités, a été l'occasion de mettre le point sur certains détails de l'organisation de cette Assemblée générale qui fera probablement honneur à Madagascar. Un nouveau défi pour le MEF.