Madagascar: Tragédie sur la RN8A à Antsalova - 11 morts et 6 blessés dans un accident de camion

Un drame s'est produit hier sur la route nationale 8a à Antsalova. Un camion de marque Tata a quitté la route, provoquant un grave accident qui a coûté la vie à 11 personnes et en a blessé 6 autres. L'incident a eu lieu à Bemonto, dans la commune de Soahany, district d'Antsalova, région Melaky, aux alentours de 2h30 du matin.

Selon les informations fournies par la gendarmerie, le camion, en provenance d'Antsalova et se dirigeant vers Maintirano, transportait des pierres appelées agates, pesant environ 5 tonnes, ainsi que des passagers. L'accident s'est produit lorsque le pneu arrière droit du camion est tombé dans un trou, provoquant le renversement du véhicule sur le côté droit de la route. Les passagers se sont retrouvés coincés sous les marchandises et les pierres.

11 personnes sont mortes sur le coup, des adultes et des enfants. Les six blessés ont été transportés immédiatement au CSBII de Bemonto pour y recevoir des soins. Les gendarmes arrivés sur les lieux ont porté secours et évacué les victimes à l'hôpital. Le conducteur du camion a été placé en garde à vue pour les besoins de l'enquête.

Un autre accident mortel a eu lieu à Ampasika, dans le fokontany d'Ambatofotsy, commune de Bemahatazana, district de Tsiroanomandidy. Un camion transportant 7 tonnes de riz s'est renversé, causant la mort de trois personnes, à savoir l'aide-chauffeur et deux dockers âgés de 20, 26 et 35 ans. Le conducteur du véhicule a également été blessé.

Les victimes, qui avaient acheté du riz, se dirigeaient vers Imeritsiatosika. À 2 km d'Ampasika, le camion s'est renversé, se retrouvant les quatre roues en l'air. Les gendarmes, rapidement arrivés sur les lieux, ont apporté leur aide, évacuant le blessé et les corps sans vie des accidentés.

Les forces de l'ordre appellent à la prudence sur les routes nationales, en particulier pour les transporteurs de personnes et de marchandises. La pratique courante dans les zones rurales, où les camions transportent à la fois des marchandises et des passagers, est illégale. Cependant, les conducteurs cherchent souvent à maximiser leurs gains en combinant les deux types de transport, au mépris des lois et de la sécurité. Les récents accidents soulignent l'urgence de respecter les réglementations et de renforcer les mesures de sécurité pour éviter de telles tragédies à l'avenir.