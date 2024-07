Madagascar: Développement durable - Formation des paysans relais à l'agroécologie

Pour faire face aux défis du climat, une formation en agroécologie a été dispensée aux paysans relais du « Réseau SOA ».

Les producteurs malgaches doivent adopter des pratiques innovantes en agroécologie pour pouvoir tirer un meilleur revenu de leur métier d'agriculteur. C'est dans cette optique que « Réseau SOA » a organisé une formation à destination des paysans relais du 9 au 12 juillet dans le cadre du projet FO4FS (Farmers' organizations for food systems) en partenariat avec l'Afdi (Agriculteur français et développement international). L'objectif étant de renforcer les compétences des organisations paysannes membres. Les paysans relais se considèrent comme un relais important pour rendre des services d'appui et d'encadrement des paysans à la base.

Résilience

Plus de 2 000 paysans accèdent à des services de proximité, répartis sur quatre régions : Bongolava, Amoron'i Mania, Boeny et Analamanga. L'agroécologie et l'adaptation face au changement climatique sont une priorité absolue pour les OP (Organisations paysannes) et le service conseil aux paysans est à promouvoir afin de protéger les moyens de subsistance des paysans membres et ces derniers deviennent plus résilients devant les aléas climatiques qui frappent leurs activités agricoles. Cette formation concerne les paysans relais des deux OP ( Miara Mizotra et Soamitambatra), formation qui consiste à approfondir les connaissances dans la diffusion des pratiques agroécologiques.

Thématiques

La formation propose plusieurs fiches techniques et pédagogiques sur différentes thématiques : le changement climatique, l'approche paysage, l'agroécologie et l'AIC (agriculture intelligente face au climat), les différentes pratiques agro-écologiques et les réflexes agro-écologiques (la gestion durable des sols, la gestion rationnelle des ressources en eau). Une visite échange inter-OP a également été effectuée pour faire le partage des expériences, permettant d'identifier les différentes opportunités de restauration et d'améliorer les pratiques agro-écologiques des paysans producteurs membres de l'organisation paysanne.