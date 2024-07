Afrique de l'Est: Handball - CCCOI 2023 - THBC et AS St Michel qualifiés en finale

La finale de demain sera le point culminant de la CCCOI, édition 2023, qui se déroulera à Madagascar. Chez les dames, le THBC affrontera l'ASC Tsingoni, tandis que chez les hommes, l'AS Saint-Michel rencontrera le CH Combani.

La sixième journée de la Coupe des Clubs Champions de l'Océan Indien (CCCOI) 2023 a vu s'achever les demi-finales, au Palais des Sports de Mahamasina, avec un suspense palpable, déterminant les finalistes masculins et féminins qui se disputeront les titres demain. Chez les hommes, dans le premier duel, ST Pierre HBC de La Réunion a croisé le fer avec CH Combani de Mayotte.

Après une bataille féroce, les Mahorais ont triomphé sur un score serré de 36 à 34, assurant leur place en finale. La deuxième demi-finale a vu l'AS Saint-Michel de Madagascar affronter l'ASC Tsingoni de Mayotte. L'équipe championne de Madagascar a réussi à s'imposer 33 à 31 face à leurs rivaux mahorais. Ainsi, l'AS Saint-Michel se mesurera au CH Combani dans la grande finale prévue demain.

Pendant la phase éliminatoire, le ST Pierre HBC (Réunion) et l'AS Saint-Michel (Madagascar) ont terminé premier et deuxième respectivement du groupe A, tandis que dans le groupe B, l'ASC Tsingoni (Mayotte) a pris la première place et le CH Combani (Mayotte) la deuxième. En revanche, l'ASCO et le COSFA, autres représentants malgaches, ont été éliminés plus tôt. Le COSFA termine à la dernière place, tandis que l'ASCO affronte HC Bandrele pour la cinquième et sixième place.

Du côté des dames, la compétition a été tout aussi captivante avec la participation de trois clubs : THBC et MY-SAH de Madagascar, ainsi que l'ASC Tsingoni de Mayotte. Ces équipes se sont affrontées dans un format triangulaire aller-retour. THBC de Madagascar a dominé la compétition féminine, se classant premier avec deux victoires, un match nul et une défaite.

À la deuxième place, l'ASC Tsingoni a également mérité sa qualification pour la finale avec deux victoires et deux défaites. Malgré une victoire encourageante de MY-SAH contre l'ASC Tsingoni (22-16), ce dimanche, le club malgache termine à la troisième place. La grande finale féminine entre le THBC et l'ASC Tsingoni promet un affrontement épique, surtout après leurs précédentes confrontations au cours desquelles chacune a remporté une victoire. Le THBC avait triomphé 18 à 15 à l'aller, tandis que l'ASC Tsingoni avait pris sa revanche 22 à 17 au match retour.