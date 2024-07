Ile Maurice: Un patient s'en prend à deux employés du centre de santé

Un habitant de Petit-Verger, âgé de 40 ans, a été arrêté après avoir semé le trouble au Dr Quenum Area Health Centre, à Helvetia, mardi. «Aster mo pou touy zot», a-t-il proféré contre deux personnes y travaillant. Il avait aussi un couteau en main.

Un attendant était de service dans la salle d'attente mardi au centre de santé. Suite à une discussion avec le suspect, il a rapporté l'incident à l'infirmière en charge. Il a entendu l'homme dire : «To fini al dir charge nurse. To enn fam palab.» L'attendant lui a demandé de régler l'affaire à l'abri des regards du public, dans un couloir près des toilettes. Le suspect avait un couteau à la main droite et faisait des mouvements rapides en déclarant : «Aster mo touy zot.» L'attendant a tenté de se défendre, mais le suspect lui a asséné plusieurs coups de couteau à l'oreille et à la tête, et a tenté de le poignarder au côté gauche de la poitrine, déchirant ainsi son uniforme. Il a également agressé une employée du centre. Des volontaires sont intervenus et l'homme a pris la fuite. La Divisional Crime Intelligence Unit de l'Eastern Division a procédé à l'arrestation du suspect.