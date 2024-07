Ile Maurice: La Banque de Maurice intervient sur le marché des changes et met en place un bureau de réclamations

La Banque de Maurice a annoncé deux mesures importantes visant à stabiliser le marché des changes domestique et à répondre aux préoccupations des particuliers et des entreprises concernant la disponibilité des devises étrangères.

Vendredi 12 juillet, la Banque de Maurice a mis en place un bureau dédié aux réclamations liées aux devises étrangères. Ce bureau permettra aux individus et aux entreprises de partager leurs préoccupations concernant la disponibilité des devises auprès des banques commerciales. Les plaintes doivent être envoyées par courriel à l'adresse suivante : fxcomplaints@bom.mu. La Banque de Maurice souhaite rassurer le public qu'elle reste engagée à assurer des conditions stables sur le marché des changes domestique.

En outre, ce lundi, la Banque de Maurice est intervenue sur le marché des changes domestique en vendant un montant total de 50 millions USD au taux de 46,60 Rs/USD. Cette intervention vise à stabiliser le marché des changes et à répondre aux besoins de liquidités en devises étrangères.