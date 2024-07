Ile Maurice: Une nuit de légendes musicales

Après plus de dix ans d'absence, le légendaire chanteur et pianiste Adnan Sami fait son retour sur scène à Maurice pour un concert exceptionnel. Prévu le samedi 28 septembre au Trianon Convention Centre, cet événement est organisé par Gravity Xero, sous la direction d'Ajay Deora. Ce sera le troisième concert d'Adnan Sami ici après ses performances mémorables en 2012 et 2013. Après une absence de 11 ans, il revient pour marquer son grand retour sur scène, promettant une soirée mémorable pour tous les amateurs de musique.

Malgré son long silence sur la scène mauricienne, Adnan Sami n'a rien perdu de son charme et de son aura. Sa popularité n'a cessé de croître et son retour est attendu avec impatience par ses nombreux admirateurs. La soirée du 28 septembre s'annonce donc comme un événement incontournable pour tous les amateurs de musique et les fans d'Adnan Sami. Ce concert est non seulement l'occasion de revivre ses anciens succès, mais aussi de découvrir ses nouvelles compositions.

Adnan Sami, connu pour sa voix polyvalente et son incroyable rapidité au piano, promet une soirée inoubliable aux fans mauriciens. Avec une carrière prolifique marquée par des succès dans le cinéma indien, ses interprétations de titres emblématiques tels qu'Ajnabee, Janasheen, Koi... Mil Gaya, Aitraaz, Taare Zameen Par, Dhamaal et My Name is Khan ont séduit des millions de personnes à travers le monde. Pour ce concert, Adnan Sami sera accompagné d'un groupe de musiciens talentueux, assurant une performance live de qualité exceptionnelle.

Passionné de musique et engagé dans la qualité des événements, Ajay Deora promet une expérience musicale inoubliable aux Mauriciens. Il explique : «Adnan Sami est un artiste exceptionnel qui a la capacité de toucher profondément le public avec ses chansons. Nous voulons offrir aux Mauriciens une soirée où ils pourront vibrer au rythme de sa musique et être enchantés par sa performance.» Il ajoute : «Nous sommes dévoués à apporter des spectacles de haut calibre à Maurice. Chaque concert que nous organisons est conçu pour offrir une expérience unique et mémorable. Faire venir Adnan Sami est une continuation de notre engagement envers l'excellence et notre désir de partager des moments magiques avec le public.»

Gravity Xero s'est taillé une réputation solide dans l'organisation de concerts de grande envergure. Les événements organisés par Gravity Xero se distinguent non seulement par la présence d'artistes de renom, mais aussi par une organisation impeccable, garantissant ainsi une expérience exceptionnelle pour tous les spectateurs. Avec l'annonce de ce concert tant attendu, les fans d'Adnan Sami à Maurice peuvent s'attendre à une soirée remplie d'émotions et de mélodies enchanteresses.

Une carrière exceptionnelle

Adnan Sami est un chanteur, compositeur et musicien célébré pour sa remarquable polyvalence et sa voix envoûtante. Né le 15 août 1971 à Londres, il a des racines au Pakistan et en Inde, et sa musique fait le pont entre les cultures des deux pays. Il est renommé pour sa maîtrise du piano et a été couronné du titre de Fastest Man on Keyboard par le magazine américain Keyboard.

La carrière musicale d'Adnan couvre plusieurs genres, y compris la musique classique, pop, rock, et les bandes originales de films. Il a gagné une renommée mondiale avec son album Kabhi to Nazar Milao en collaboration avec Asha Bhosle et ses albums suivants ont connu un succès similaire. Il a été membre du jury de l'émission populaire Sa Re Ga Ma Pa Little Champs et a reçu plusieurs récompenses au cours de sa carrière musicale, dont le Nigar Award, le Bolan Academy Award et le Graduate Award. Il a également reçu un prix spécial de l'UNICEF pour avoir composé une chanson pour l'Éthiopie.

Les billets pour ce concert très attendu sont désormais disponibles sur ticketbox.mu. Cependant, avec un nombre limité de places, il est conseillé aux intéressés de se dépêcher pour réserver leurs sièges. Les prix des billets varient selon les catégories, offrant des options pour tous les budgets, allant des places standard aux VIP avec des avantages exclusifs.