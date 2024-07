Ile Maurice: Une femme trompée en détention pendant trois jours

«Quand la police et les avocats se mêlent des problèmes de couple, il ne peut y avoir qu'une seule issue: l'escalade entre mari et femme même quand ils ont déjà divorcé.» C'est ce que reconnaît un policier qui nous livre cette histoire incroyable.

Une enseignante de français, mariée à un homme de loi, s'est éprise du père d'une de ses élèves. Se sont ensuivies une liaison et des rencontres intimes, dont une a été filmée par l'homme d'affaires qui voulait probablement garder ses exploits sexuels en souvenir. Il faut dire que l'homme est un grand commerçant vivant dans un des quartiers les plus huppés de l'île, là où les maisons rivalisent en dimension et en décorations fastueuses.

Mais voilà, en raison à l'étourderie de l'homme d'affaires, la vidéo est tombée entre les mains d'une personne mal intentionnée qui l'a partagée à des amis. De là, la vidéo, comme toutes les vidéos intimes, a fait le tour de l'île et même au-delà, surtout parmi la haute société que fréquentent ces familles. Et de téléphone en téléphone, la vidéo est revenue vers les deux imprudents tourtereaux infidèles. La première réaction de la prof de français a été de reprocher à l'amant d'avoir filmé leurs ébats et de le sommer de rechercher le ou la coupable de cette divulgation. L'homme a alors utilisé son pouvoir (de l'argent) pour faire arrêter sa femme, fille d'un très riche businessman canadien, qu'il pensait être responsable de cette «fuite» d'images intimes.

Le Central Crime Investigation Department a agi promptement. Il a arrêté la femme trompée, déjà abattue par la découverte de l'infidélité du mari, et s'est débrouillé pour la maintenir en détention pendant trois jours ! La femme, qui n'a connu que l'opulence, a dû goûter, pendant trois jours et trois nuits, aux geôles mauriciennes et en est trauma- tisée. L'affaire traîne toujours aux Casernes centrales.