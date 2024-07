Madagascar: Life style - Big Mj ambassadeur de luxe

Big Mj est l'ambassadeur de Taiwan Motors, il va faire profiter sa notoriété artistique à ce revendeur à crédit de deux roues. Ce chanteur est apparemment l'artiste qui porte dans les activités économiques à Madagascar.

L'inauguration et le lancement de la boutique d'Ankazomanga a eu lieu vendredi soir. Un moment de partage artistique car il vient de lancer sa maison de production Big Sound Studio. Les artistes affiliés à cette société de musique étaient aussi présent(e)s. Quant à Taiwan Motors, l'enseigne a collaboré avec Accès Banque pour lancer ce nouveau produit commercial.

Cerise sur le gâteau, les produits peuvent être personnalisés à la demande du client. De quoi satisfaire davantage les grands amateurs de moto. « À Tamatave, c'est la gamme Yamaha C1 et RSZ qui plaisent plus aux motards. À Antananarivo, ce sont Megafi, Racing et Tigra qui séduisent le plus », analyse une responsable auprès de Taiwan Motors.

La mensualité la plus basse est de 99 000 ariary. Pour ce faire, le client ou la cliente peut venir à Ankazomanga pour de plus amples informations. Au mois de juin 2022, ce concept à succès a été lancé. La culture du deux roues s'est incrustée dans le quotidien des Malgaches complétant ainsi la mobilité des Tananariviens et Tananariviennes.