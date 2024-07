Madagascar: Soanierana - Une Peugeot 406 percute de plein fouet un mur et une BMW

Un accident spectaculaire s'est produit à Soanierana la nuit de vendredi vers 22 heures lorsqu'une Peugeot 406 roulant à vive allure a terminé sa course en percutant de plein fouet un mur et une BMW. Selon les informations fournies par les forces de l'ordre, l'excès de vitesse est en cause, le conducteur a perdu le contrôle de son véhicule.

Malgré la violence de l'impact, aucune perte de vie humaine n'a été signalée. Le conducteur, seul à bord de la Peugeot, a été blessé et transporté d'urgence à l'hôpital. Les dégâts matériels sont considérables : la Peugeot est méconnaissable, écrasée comme un accordéon, le mur a subi d'importants dommages, et la BMW a également été gravement endommagée après avoir été percutée par la Peugeot.

Les forces de l'ordre se sont rapidement rendues sur place pour sécuriser la zone et commencer leur enquête. Les premières indications des témoins oculaires rapportent que la Peugeot roulait à grande vitesse en provenance d'Anosy. Juste avant l'accident, le véhicule avait déjà évité de justesse une autre collision. C'est dans le virage de Soanierana que le conducteur a perdu la maîtrise de son volant, entraînant la collision brutale.

Le choc, survenu en quelques secondes, a alerté les riverains qui se sont précipités pour porter secours. Les autorités s'emploient maintenant à déterminer les causes exactes de cet accident à travers une enquête approfondie. Cet incident rappelle une fois de plus l'importance de respecter les limitations de vitesse et de conduire prudemment, surtout dans les zones urbaines comme dans les virages dangereux.