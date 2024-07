Madagascar: Approvisionnement en eau - Le bidon de 20 litres à 200 ariary à Sabotsy Namehana

De l'eau potable pour tous. C'est l'objectif de l'association « ALFA dingan-dava » dans la mise en place d'une borne fontaine à Namehana dans la commune de Sabotsy Namehana.

L'accès à l'eau est très difficile, il faut parcourir plus de 500 mètres pour aller puiser l'eau à la source. Grâce à la mise en place de cette infrastructure, les habitants ne sont plus contraints de faire la queue à 1h du matin. « L'eau ne coule plus au robinet depuis le mois de mars, presque toute l'année », se plaint un habitant de Namehana.

L'eau stockée dans une cuve alimente cette borne fontaine par le biais d'une machine dédiée à cet effet et est même distribuée dans certains ménages. « Ce n'est que le début de notre action pour l'adduction d'eau dans cette localité, mais les 17 fokontany de la commune de Sabotsy Namehana en bénéficieront également », selon Alain Razafindratsimba, président de cette association.

Mis à part son côté pratique, le coût du bidon de 20 litres est beaucoup plus abordable puisqu'il s'achète à 200 ariary contre 500 ariary en temps normal. Les actions sociales de cette association se poursuivront. Pas plus tard que samedi dernier, un club de football a été doté d'équipements et une quarantaine de petits garçons ont également été circoncis.