Madagascar: Journée internationale du sport - Grand rassemblement au Stade Barea

Le Stade Barea Mahamasina a été le théâtre d'une célébration grandiose réunissant des figures éminentes du monde du sport à Madagascar, ce samedi.

En l'honneur de la Journée Mondiale du Sport au service du développement et de la paix, l'événement a été marqué par une diversité d'activités sportives et d'initiatives communautaires. Sous le thème inspirant « Le sport pour la promotion de sociétés pacifiques et inclusives », cette journée spéciale a été initialement prévue pour le 6 avril mais a été décalée ce samedi 13 juillet par le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS).

Les directeurs du MJS ont orchestré cette rencontre mémorable qui a attiré des représentants de divers départements ministériels, des instances fédérales et des clubs sportifs de toutes disciplines. Le ministre de la Jeunesse et des Sports par intérim, Valéry Ramonjavelo, a présidé l'événement avec un discours émouvant saluant l'engagement des athlètes à travers l'île.

« Le sport ne se limite pas à un simple entraînement physique, mais constitue également un entraînement mental et spirituel essentiel », a souligné le ministre. Il a également annoncé les plans ambitieux du gouvernement visant à étendre et à améliorer les infrastructures sportives à travers tout Madagascar, comprenant des terrains et des piscines, pour encourager la pratique du sport à tous les niveaux.

Les festivités ont débuté avec une course autour du stade, symbolisant l'unité et l'enthousiasme pour le sport. Des démonstrations variées, des sessions de zumba dynamiques ainsi que des matchs amicaux de basket et de football ont enrichi cette journée.