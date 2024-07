Ethiopie: Ethiopian Airlines a reçu un prix de reconnaissance et d'appréciation mondial pour son rôle exceptionnel dans la réponse au Covid-19.

Addis Abeba — Le groupe Ethiopian Airlines a reçu aujourd'hui le prestigieux prix mondial de reconnaissance et d'appréciation lors de la première conférence internationale post-COVID qui s'est tenue à Toronto, au Canada.

La conférence a été organisée conjointement par Livelihood Development International Initiatives (LDII), l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) et d'autres partenaires visant à construire une frontière unifiée pour répondre aux futures pandémies mondiales.

Lors de la réception du prix de reconnaissance, le PDG du groupe Ethiopian Airlines, Mesfin Tasew, a indiqué : « Nous sommes honorés de recevoir cette prestigieuse reconnaissance pour notre contribution significative dans le monde entier pendant la pandémie de COVID-19 ».

Cette reconnaissance témoigne de notre engagement, de notre dévouement et du travail acharné des membres de notre équipe, de la communauté aérienne et des parties prenantes qui ont travaillé sans relâche avec nous pour assurer le bon fonctionnement de nos opérations pendant ces temps difficiles, a-t-il expliqué.

Le PDG a ajouté que ce prix nous donne le courage de rester engagés à servir nos clients et nos communautés, même face à des défis sans précédent soulignant la capacité d'adaptation et l'engagement sans faille de la compagnie aérienne, selon le groupe Ethiopian Airlines.

Ethiopian Airlines a joué un rôle crucial dans la reconfiguration d'environ 25 avions de passagers en avions cargo dédiés.

La compagnie aérienne a effectué plus de 470 vols charters de rapatriement, réunissant plus de 63 000 citoyens avec leurs familles et leurs proches.

En collaboration avec des entités gouvernementales, des organisations à but non lucratif et des agences internationales, Ethiopian Airlines a facilité le transport de millions de tonnes d'équipements de protection individuelle, d'appareils médicaux, de vaccins et d'autres fournitures essentielles à travers l'Afrique et au-delà.

Pendant la pandémie de Covid-19, Ethiopian Airlines a été l'une des rares compagnies aériennes à avoir réussi à poursuivre ses opérations et à servir la communauté mondiale en transportant des fournitures médicales, de l'aide humanitaire et le personnel nécessaire vers diverses régions du monde.

La compagnie aérienne a également mis en oeuvre plusieurs stratégies dans le contexte de la pandémie pour faire face à la crise, notamment la diversification des services, des mesures de précaution et une gestion réactive.