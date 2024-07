Afrique: Un centre d'excellence visant à stimuler l'industrialisation durable en Afrique a été inauguré à Addis Abeba.

Addis Abeba — Un centre d'excellence a ouvert ses portes à Addis-Abeba pour promouvoir l'industrialisation durable, la modernisation de l'agriculture et le développement des compétences dans toute l'Afrique.

Au cours de sa mission en Chine, le directeur général de l'ONUDI, Gerd Müller, Luo Zhaohui, président de l'agence chinoise de coopération internationale pour le développement (CIDCA), et le ministre de l'Industrie, Melaku Alebel, ont officiellement inauguré le Centre d'excellence Chine-Afrique-ONUDI situé à Addis Abeba.

Il a été dit que le centre est une initiative tripartite pionnière visant à promouvoir l'industrialisation durable, la modernisation de l'agriculture et le développement des compétences à travers l'Afrique et est le premier programme phare tripartite de ce type, entre l'Éthiopie, la CIDCA et l'agence des Nations Unies, selon l'ONUDI.

Dans son discours, le directeur général Müller a souligné l'importance du centre, notant : « Le Centre d'excellence symbolise une nouvelle ère de coopération et d'innovation, apportant à l'Afrique des technologies et une expertise de pointe à faible émission de carbone ».

Le président du CIDCA, Luo Zhaohui, a pour sa part souligné que le centre constitue une mise en oeuvre clé des initiatives du président Xi Jinping visant à soutenir le développement de l'Afrique.

%

Melaku Alebel a souligné l'engagement de l'Éthiopie en faveur du développement durable et a apprécié le soutien et la coopération avec la Chine et l'ONUDI.

La Déclaration commune pour le programme Centre d'excellence qui a été signée à cette occasion souligne les ambitions de développement à long terme du programme.

Müller a également participé à la deuxième conférence de haut niveau du Forum sur l'action mondiale pour le développement partagé, organisée par le CIDCA.

Dans son discours d'ouverture, il a souligné le rôle essentiel du développement industriel durable dans la réalisation des objectifs de développement durable, soulignant que l'industrialisation durable est un facteur clé pour mettre fin à la faim et à la pauvreté, fournir une énergie propre pour tous et assurer la protection de l'environnement et l'atténuation du changement climatique.