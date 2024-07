Maroc: Inezgane-Aït Melloul - Un soutien continu de l'INDH au secteur coopératif

Aït Melloul — L'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) accorde un intérêt particulier au secteur des coopératives au niveau de la préfecture d'Inezgane-Aït Melloul, eu égard à son rôle majeur dans la promotion de l'économie sociale et solidaire.

En effet, les coopératives qui contribuent à la création d'emplois ainsi qu'au développement local, bénéficient d'un accompagnement financier et technique fournis par l'INDH à travers notamment le programme d'amélioration des revenus et d'inclusion économique des jeunes.

Dans ce sens, et à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des coopératives, le Comité préfectoral de développement humain (CPDH) à Inezgane-Aït Melloul, a effectué une visite de terrain à plusieurs coopératives, dans le sillage de l'accompagnement et du suivi de ces entités de production.

La coopérative "Oussmane" active au quartier "Azrou" à Aït Melloul, constitue l'un des modèles réussis, qui illustre l'approche innovante de l'INDH en faveur de la promotion du secteur de l'économie sociale et solidaire. Créée à la faveur du soutien de l'INDH, cette coopérative spécialisée dans le secteur des services, témoigne de l'engagement constant de l'Initiative à promouvoir l'autonomisation économique et sociale des femmes.

Dans une déclaration à la MAP, la présidente de cette coopérative, Hassnae Hajri a souligné que cette entité ayant bénéficié d'un appui financier de plus de 140,000 DH, de la part de l'INDH, emploie plus de 40 femmes dans le secteur des services liés au gardiennage, au jardinage et au nettoyage .

Egalement, la coopérative "Tibourk" spécialisée dans la production et la valorisation couscous au quartier "Hay Al Arab" à Aït Melloul, est aussi un bel exemple de la réussite des efforts de l'INDH dans le domaine de la promotion de l'économie sociale et solidaire dans la préfecture d'Inezgane-Aït Melloul. Sa présidente, Halima Lkharchi a indiqué que grâce au soutien de l'INDH (100.000 DH), la structure a acquis de nouvelles machines pour la production, précisant que l'intervention de l'Initiative a eu un impact important sur le travail de la coopérative et sur les conditions de plusieurs de ses membres.

Pour sa part, le chef du service de développement de nouvelles générations à la Division de l'action sociale à la préfecture d'Inezgane-Aït Melloul, Mohamed Addidi, a souligné que les coopératives au niveau de la préfecture bénéficient d'un appui financier et technique dans la cadre des programmes l'INDH. Et d'ajouter que la célébration de la Journée internationale des coopératives est l'occasion de mette en lumière les opportunités offertes par l'INDH en faveur des coopératives, dans le cadre du renforcement et du développement de l'économie sociale et solidaire.

A noter que depuis son lancement en 2005, l'INDH ne cesse d'accorder une importance particulière aux coopératives notamment féminines opérant dans les différents domaines dans lesquels elles sont actives, via un soutien financier et technique, étant donné que les coopératives constituent un pilier fondamental et un choix stratégique pour soutenir et renforcer l'économie sociale et solidaire.

Cet engagement visant le soutien et le développement des activités génératrices de revenus, notamment les coopératives, incarne pleinement la vision et les objectifs du programme de l'INDH dédié à l'amélioration de revenu, en particulier l'axe relatif à l'appui au développement des chaînes de valeur à fort potentiel d'emploi, à travers lequel l'Initiative se positionne comme un moteur fondamental du progrès socioéconomique.