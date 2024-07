Ile Maurice: Hausse de 19,9 % en six mois

Les Mauriciens achètent de plus de véhicules neufs, comme le montrent les derniers chiffres de vente localement. Selon les données de la National Land and Transport Authority, 8 759 véhicules ont été enregistrés à la fin de juin 2024, comparé à 7 304 pour la même période en 2023, soit une augmentation de 19,9 %.

Une comparaison avec la période d'avant la crise, soit en 2019, permet de prendre pleinement la mesure de la reprise de l'activité dans le pays. En effet, la vente de véhicules neufs a progressé de 47,5 % durant le premier semestre de 2024 par rapport aux six premiers mois de 2019. Le nombre de véhicules vendus s'élevait à l'époque à 5 940.

Contrairement à ce qu'avaient prédit certains analystes, l'économie a rebondi plus solidement de la crise et poursuit durablement sur une pente ascendante. En témoignent les hausses successives de 28,8 % et de 16,4 % dans la vente des véhicules en 2022 et en 2023 respectivement. Une lecture de la dynamique économique au moyen des indicateurs tels que le nombre de nouvelles immatriculations révèle une tendance se rapprochant de plus en plus des pays à revenu élevé.

Selon les concessionnaires, depuis un certain temps il y a un engouement réel pour les voitures hybrides et électriques. Ce qui est une bonne chose pour l'environnement, disent-ils. Cependant, face à la croissance de la demande, les concessionnaires disent qu'aujourd'hui l'offre n'arrive pas à suivre. Les chiffres auraient pu être plus élevés s'il n'y avait pas de retard dans l'approvisionnement au niveau mondial, disent-ils. N'empêche, ils s'attendent à ce que la vente de nouveaux véhicules continue à s'accélérer cette année.

Des économistes font remarquer que la bonne performance du secteur de l'automobile reflète la vitalité de l'économie mauricienne dans le sillage de la crise de Covid-19. Il est important de souligner que dans de nombreux pays, tels que la France, les États-Unis, le Japon et la Chine, la vente de véhicules neufs est un important indicateur dans l'évaluation de la performance économique. Plusieurs études ont démontré qu'une augmentation des ventes de véhicules traduit la confiance de la population.

L'augmentation du revenu moyen des ménages, passant de Rs 29 421 en 2012 à Rs 55 600, en 2023 a non seulement contribué à une amélioration substantielle du pouvoir d'achat des Mauriciens mais aussi à l'installation d'un sentiment positif dans le pays. En effet, avec l'amélioration du pouvoir d'achat, le crédit-bail pour l'acquisition d'une voiture familiale neuve est devenu encore plus accessible. Désormais, un ménage peut facilement trouver une voiture neuve à Rs 5 500 par mois au moyen du crédit-bail.

Pour Maurice, cette hausse record des ventes de véhicules en juin confirme les perspectives positives pour les mois à venir, et se reflétera dans les chiffres de l'investissement et du Produit intérieur brut.