Ghana: Aides et assistance- Plus de 200 Burkinabè expulsés du Ghana

Plus de 200 Burkinabè, dont des femmes et des enfants, sont arrivés dans le sud-ouest du Burkina Faso après avoir été expulsés du Ghana voisin, a-t-on appris jeudi auprès du gouverneur de la région et de personnes rapatriées. L’information est rapportée par plusieurs médias dont Voa qui reprend une dépêche de l’Afp. « Il y a une opération (d'expulsion) en cours chez nos voisins au Ghana, depuis le 11 juillet 2024 on a commencé à enregistrer des compatriotes rapatriés du Ghana », a déclaré à l'Afp Boureima Sawadogo, le gouverneur du Sud-ouest, région frontalière du Ghana qui accueille les déplacés. Selon la source, dans la mouvance, 54 personnes ont été reçues, selon le gouverneur qui précise qu'un recensement est encore en cours. « On est déjà à plus de 200 personnes accueillies au niveau de la commune de Ouessa », première ville après la frontière, où un centre de transit a été mis en place pour accueillir ces déplacés, a-t-il précisé jeudi matin.

« Préoccupée par les informations faisant état d'expulsions de centaines de citoyens burkinabè, principalement des femmes et des enfants », le Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (Hcr) a appelé le mercredi 10 juillet dernier dans un communiqué le gouvernement du Ghana à « mettre fin à ces expulsions qui constituent une violation du principe de non-refoulement, et à garantir l'accès au territoire et l'asile aux ressortissants du Burkina Faso en quête de protection internationale ».

Dans un communiqué publié jeudi 11 Juillet le ministère ghanéen de la Sécurité nationale a réfuté ces allégations, expliquant qu'un centre d'accueil temporaire, d'une capacité de 2.100 personnes, a été mis en place dans la région frontalière du Burkina Faso et abrite environ 530 réfugiés burkinabè.

« Contrairement aux allégations selon lesquelles les déplacés burkinabè sont chassés du Ghana, un processus de rapatriement a été institué au centre d'accueil pour faciliter le mouvement des Burkinabè qui souhaitent retourner dans leur pays », souligné le communiqué.

Il y a un grand décalage entre les chiffres officiels au Ghana qui révèlent un faible effectif de Burkinabè dans le pays : environ 30 367 personnes, et les estimations couramment diffusées (qui oscillent entre 1,5 et 4 millions) tant par les migrants et leurs enfants au Ghana, que dans l’administration publique (Conseil des Burkinabè de l’étranger, Consulats) et l’opinion au Burkina Faso.