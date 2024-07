Angola: Luanda accueille la 15ème réunion d'affaires Chine/CPLP

Luanda — La capitale angolaise accueillera la 15ème réunion d'affaires pour la coopération économique et commerciale entre la Chine et la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP) du 24 au 26 de ce mois, une initiative de la Chambre angolaise de commerce et d'industrie (CCIA).

L'événement, auquel participeront 300 personnes, 230 Angolais et 90 personnes de Chine et de Macao, aura lieu à la Foire Internationale de Luanda (FILDA), avec le soutien du Gouvernement angolais, à travers les ministères de l'Industrie et du Commerce et des Affaires Etrangères.

Selon le président de la CCIA, Vicente Soares, qui s'exprimait lors d'une conférence de presse pour lancer la réunion, l'objectif de l'événement est d'identifier des opportunités d'affaires avec les investisseurs chinois et ceux des pays de la CPLP.

M. Soares a également reconnu le potentiel du Brésil et du Portugal, soulignant l'importance de trouver des conditions permettant aux entreprises d'autres pays de la CPLP d'accéder au financement.

"Non seulement nous voulons voir des investissements en provenance de pays plus développés, mais nous voulons également nous assurer que cette relation permet l'émergence de classes entrepreneuriales fortes", a-t-il conclu.

Pour la troisième fois, l'Angola accueille l'événement annuel, qui se tient à tour de rôle dans les différents pays de la CPLP depuis 2005.

La réunion des entrepreneurs pour la coopération économique et commerciale entre la Chine et la CPLP a lieu chaque année.

Il s'agit d'un projet de négociation et de coopération entre hommes d'affaires qui s'inscrit dans le cadre du protocole de coopération entre les organisations de promotion du commerce, les chambres de commerce de Chine continentale, les différents pays de langue portugaise et Macao, signé en octobre 2003.