Angola: Le projet de loi sur les jeux de hasard approuvé à la commission de spécialité

Luanda — Les députés de l'Assemblée nationale de la commission de spécialité ont approuvé lundi le projet de loi sur les jeux de hasard, avec 38 voix pour, aucune contre et aucune abstention.

Selon l'exposé des motifs, l'objectif de cette reformulation est d'établir un système juridique pour les jeux de hasard mieux adapté à la régulation et au contrôle de l'activité, tout en sauvegardant la défense des droits constitués et des attentes légitimes des opérateurs de jeux de hasard et des joueurs.

Les prémisses de la régulation et du contrôle de l'activité se fondent essentiellement sur la stabilité de l'activité, en renforçant la concession comme critère d'accès, étant donné que le jeu est considéré dans le monde entier comme une activité réservée à l'État.

Les prémisses de la régulation et de la supervision sont également basées sur la protection de l'ordre public, les intérêts légitimes des joueurs ou des parieurs et le renforcement du niveau d'alphabétisation de l'activité, ainsi que la prévention des activités frauduleuses ou criminelles, telles que le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Les principales innovations mettent l'accent sur la responsabilité des concessionnaires et des entités agréées en ce qui concerne la légalité et la régularité de l'exploitation et de la pratique des jeux d'argent et améliorent les conditions d'une exploitation rentable et responsable.

Cette étape franchie, le projet de loi sur les jeux de hasard est prêt à être soumis au vote final.