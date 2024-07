Congo-Kinshasa: Quel système d'enseignement universitaire adapté pour le pays ?

En RDC, le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire a mis en place le système LMD (entendez Licence, master et doctorat) au cours de l'année académique 2022-2023. Avec cette réforme, le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire ne délivrera plus les diplômes de graduat et de licence comme c'était le cas par le passé.

Dans un contexte de la mondialisation, le système LMD, vise l'amélioration des systèmes éducatifs, les échanges internationaux des chercheurs, la mobilité des chercheurs et des étudiants.

Ce système offre aux étudiants l'opportunité de poursuivre leurs études à l'étranger tout en préservant la valeur de leurs diplômes Cependant, de nombreux observateurs estiment qu'en RDC, le système LMD a été mis en place dans la précipitation sans préparation aucune. Il y a une faible sensibilisation des étudiants sur ce système et aussi une formation superficielle des cadres. En outre, l'ancien système est toujours d'application dans plusieurs institutions d'enseignement universitaire à travers le pays.

Le débat citoyen a été engagé entre nos auditeurs et nos 2 invités M. Roland VELE MUKELENGE Professeur des Universités. Docteur en Philosophie Politique et diplômé en sociologie politique des Universités coréennes. Enseignant à l'université de Bandundu et Doyen de la Faculté de Psychologie et des sciences de l'éducation. Directeur de cabinet adjoint du Gouverneur de la Province du Kwilu. Et le Dr Remo Metalor, enseignant d'universités, chercheur et consultant en Entrepreneuriat, Management et gouvernance. Détenteur d'un Doctorat en Management Studies de l'Université d'Afrique du Sud (UNISA). Il est doyen de la Faculté d'Administration et Gestion de l'Université Shalom de Bunia en Ituri.