Congo-Brazzaville: Journée mondiale des compétences - Plus de 300 jeunes s'imprègnent des outils et opportunités

Instituée en 2014 par l'Assemblée générale des Nations unies, la Journée mondiale des compétences des jeunes a été célébrée le 15 juillet, à Brazzaville, sur le thème national « Les compétences adaptées au marché, pour l'emploi des jeunes ». Une occasion pour le gouvernement et ses partenaires de présenter des outils et opportunités à plus de 300 jeunes congolais.

Les participants ont été répartis en ateliers de formation sur les thématiques pertinentes telles que l'intelligence émotionnelle ; le marketing de soi, la gestion d'un projet, la prise de parole en public et le volontariat aux Nations unies. Certains jeunes qui se sont démarqués dans divers domaines ont également partagé leurs expériences et expertises pouvant être des sources d'inspiration pour leurs homologues. Ils ont, ensuite, suivi deux panels de discussions portant respectivement sur les thèmes « Relever les défis et saisir les opportunités pour un avenir professionnel prometteur » et « Les compétences adaptées au marché, pour l'emploi des jeunes ».

L'autre temps de cette célébration a été le salon d'exposition organisé pour créer un cadre d'échange et de partage avec comme partie prenante les Agences du système des Nations unies, l'Agence universitaire de la francophonie, les jeunes entrepreneurs innovants. A cela, s'ajoutent les établissements publics administratifs tels que l'Agence congolaise pour l'emploi ; le Fonds national d'appui à l'employabilité, le Fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement, l'Agence congolaise de normalisation et de la qualité, l'Agence congolaise pour la création des entreprises et la direction générale de la jeunesse.

Parlant des discours, plusieurs personnalités se sont présentées à la tribune, à l'instar des représentants des agences du système des Nations unies comme l'Unicef, l'Unesco et le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud). Le tout sous le regard du coordonnateur résident des agences du système des Nations unies au Congo, Chris Mburu. Le représentant résident adjoint du Pnud, Henry René Diouf, par exemple, a rappelé que cette journée revêt une importance capitale au regard du poids démographique que représente la jeunesse au niveau mondial et nécessite une attention particulière de tous les acteurs au développement.

« En ce jour de la célébration de la Journée mondiale des compétences des jeunes, le Pnud rend hommage au gouvernement pour plus d'efforts consentis pour la prise en main de sa jeunesse à travers le développement de plusieurs initiatives qui concourent à renforcer les compétences des jeunes à l'emploi, à l'entrepreneuriat et la participation citoyenne. Ces efforts se sont amplifiés avec le décret faisant de 2024, année de la jeunesse », a rappelé Henry René Diouf.

Deux nouveaux projets en perspective

Les jeunes étant les leaders d'aujourd'hui et de demain, investir en eux permet, a-t-il poursuivi, au pays de tirer pleinement profit de ses dividendes démographiques. Il a également réitéré l'engagement du Pnud de renforcer ses interventions en vue de doter les jeunes des compétences essentielles à leur autonomisation. « Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons réfléchir à la manière dont nous pouvons bien soutenir nos jeunes dans l'acquisition des compétences pertinentes et adaptées aux défis actuels du marché de l'emploi ainsi qu'aux opportunités de formation et d'entrepreneuriat. Cela nécessite une collaboration accrue entre le gouvernement, le secteur privé et les partenaires techniques et financiers », a conclu Henry René Diouf.

Lançant les activités de cette célébration, le ministre en charge de la Jeunesse, de la Formation qualifiante et de l'emploi, Hugues Ngouélondelé, a rappelé que la participation des jeunes qui représentent 76% de la population nationale est essentielle pour relever les défis auxquels le pays est confronté. D'après lui, la dixième édition de cette journée est commémorée dans un contexte particulier marqué par l'année de la jeunesse décrétée par le président de la République, Denis Sassou N'Guesso.

« Conscient de l'impérieuse nécessité d'impliquer les jeunes dans le processus de développement durable et inclusif de notre pays, le gouvernement s'emploie à mettre en oeuvre diverses initiatives en faveur des jeunes. Celles-ci portent essentiellement sur la formation et l'acquisition de compétences utiles en vue d'améliorer leur employabilité et faciliter leur accès au marché du travail », a-t-il rappelé. Il a invité les jeunes à s'approprier les outils indispensables à leur insertion professionnelle, en réponse à la nécessité pour eux d'acquérir leur première expérience professionnelle.

En perspective, Hugues Ngouélondelé a annoncé le lancement sous peu de la plateforme « Stagi » en partenariat avec le Pnud, afin de favoriser l'accès de 10 000 jeunes à l'emploi à travers la création des conditions pour une identification des compétences et leur canalisation vers les opportunités disponibles. L'autre initiative imminente est le projet « Mosala » qui vise à contribuer à l'amélioration de la formation et l'accompagnement à l'insertion de jeunes congolais.