Sénégal: Sabodala - 300 personnes consultées gratuitement par le service de gériatrie de Fann

Kédougou — Plus de 300 personnes originaires de la commune de Sabodala et environs, dans la région de Kédougou (sud-est), ont bénéficié de consultations pour des pathologies gériatriques générales, à l'initiative du service de gériatrie du Centre hospitalier national et universitaire de Fann.

Une équipe de ce service a séjourné dans la commune de Sabodala, entre vendredi et dimanche, "pour la prise en charge médicale des personnes âgées, dans le cadre d'un cadre d'un partenaire avec la société minière Endeavour Mining de Sabodala et son partenaire en affaires ORICA", a expliqué le professeur Mamadou Coumé.

Le chef du service gériatrie de l'hôpital Fann assure que les dispositions idoines ont été prises par les parties concernées pour une bonne prise en charge de toutes les pathologies décelées.

Selon Mamadou Coumé, pour bien mettre en oeuvre la stratégie arrêtée il y a six mois, la mission avait au préalable effectué, sur place, un travail d'identification de "tous les besoins en termes de pathologie et de médicaments".

"Nous sommes en train de monter un programme pilote qui va rapprocher davantage l'offre de soins des personnes âgées de Sabodala et environs", a annoncé le docteur Coumé.

Il a signalé que ces consultations gratuites effectuées à Sabodala sont parties d'une évaluation de la santé des personnes âgées dans l'espace de la Cédéao, en 2018, pour le compte de l'Organisation ouest africaine de la santé.

"Nous allons mettre la lumière sur cette cible [personnes âgées] grâce au programme pilote et nous savons réellement que les personnes âgées ont besoin non seulement de soins dans les structures de santé spécialisées, mais aussi de soins à domicile", a-t-il expliqué.

Des médicaments ont été distribués gratuitement aux personnes consultées qui ont également bénéficié d'une prise en charge et d'appareillages gratuits, selon le professeur Coumé.

"Nous dépistons les pathologies chroniques, classiques, diabétiques et des cas d'hypertension artérielle et également les pathologies gériatriques" entraînant une perte d'indépendance fonctionnelle et des handicaps, a-t-il dit.

Il a rassuré que les malades consultées vont disposer des appareillages dont ils ont besoin pour améliorer leur mobilité et "bénéficier au maximum de leur environnement".