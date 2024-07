Algérie: Le pays attache une extrême importance à la protection et à la promotion de l'enfance

Boumerdes — La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaouter Krikou a affirmé, lundi depuis Boumerdès, que l'Etat algérien "attache une extrême importance" à la protection et à la promotion de l'enfance à travers plusieurs mesures en faveur de cette catégorie.

Dans une allocution prononcée à l'occasion de la Journée nationale de l'enfance, célébrée le 15 juillet de chaque année, organisée dans la wilaya de Boumerdès sous le slogan : "L'enfant algérien ... loyauté, créativité et excellence", en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrahmane Hammad, Mme Krikou a déclaré que l'Algérie avait pris des "décisions souveraines" pour protéger et promouvoir l'enfant, notamment dans les domaines de l'éducation, de la santé et de la protection sociale dans l'objectif de valoriser ses compétences et de garantir son droit aux divertissements et à la participation à la vie publique.

Entre autres les mesures prises par l'Algérie en faveur de l'enfance, la ministre a cité "la revalorisation de la bourse scolaire, l'allocation de solidarité, la loi relative à l'obtention de la pension alimentaire pour protéger les enfants gardés, le renforcement des liens de communication entre les enfants de la communauté nationale à l'étranger et la mère-patrie et d'autres mesures liées à l'amélioration des performances pratiques et éducatives, notamment pour les enfants aux besoins spécifiques".

Selon Mme Krikou, plus de 34.000 enfants aux besoins spécifiques sont scolarisés, et "l'Etat a renforcé la prise en charge sanitaire, notamment pour les familles nécessiteuses, afin de préserver le tissu familial, étant donné que la famille est le noyau de la société".

A cette occasion, la ministre a réitéré la volonté de l'Algérie de "protéger les enfants de Ghaza en particulier et le peuple palestinien en général contre la barbarie, la violence systématiques et la politique de famine exercée à leur encontre par l'occupation sioniste et ce, pour leur garantir leurs droits fondamentaux en tant qu'enfants, à savoir le droit à la vie, conformément aux obligations internationales et aux principes humanitaires".

Pour sa part, le ministre de la Jeunesse et des Sports, a réaffirmé l'engagement de son département à apporter tout le soutien et l'attention nécessaires aux enfants à travers le sport et les activités juvéniles, pour renforcer leur santé physique et mentale, et développer leurs talents et leurs capacités créatives, étant, a-t-il dit "les leaders de l'avenir".

Il a ajouté qu'il incombait à tout un chacun de "leur assurer un environnement sûr et encourageant, où ils peuvent se développer, innover et libérer leurs énergies dans tous les domaines", appelant "toute la société" à "offrir à nos enfants des chances égales pour progresser, apprendre et évoluer."