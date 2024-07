Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 16 Juillet 2024

Rwanda : Election présidentielle - Vers un nouveau plébiscite pour Paul Kagame

Selon des résultats partiels portant sur 79 % des bulletins dépouillés, Paul Kagame est en tête de la présidentielle de lundi au Rwanda avec 99,15 % des voix. Le quatrième mandat du chef de l'État sortant ne fait plus aucun doute. La proclamation des résultats définitifs est attendue le 27 juillet 2024. L’information est de Tv5. Selon le confrère, le plébiscite promis au tout-puissant président rwandais Paul Kagame se dessinait lundi 15 juillet, avec un score de 99,15 % des voix enregistré sur 79 % des bulletins dépouillés, selon des résultats partiels annoncés dans la soirée par la commission électorale. Un quatrième mandat ne fait aucun doute pour le chef de l'État sortant, qui dirige d'une main de fer le pays depuis la fin du génocide des Tutsi en 1994.Selon les résultats partiels lus à la télévision nationale par la présidente de la commission électorale Oda Gasinzigwa, Frank Habineza obtient 0,53 % et le candidat indépendant Philippe Mpayimana 0,32 %. Des résultats provisoires complets sont attendus le 20 juillet, avant la proclamation des résultats définitifs le 27 juillet prochain. Notons Quelque 9 millions de Rwandais étaient appelés aux urnes, ce lundi 15 Juillet 2024, pour des élections législatives et présidentielle. ( Source : Tv5)

%

Côte d’Ivoire : Diplomatie- Annalena Baerbock, la ministre fédérale des Affaires Étrangères de l'Allemagne en visite ce mardi à Abidjan

La ministre fédérale des Affaires Étrangères de l'Allemagne, Annalena Baerbock, est attendue ce mardi 16 juillet 2024 en Côte d'lvoire pour une visite. Selon le programme de cette visite, Mme Annalena Baerbock est attendue à l'aéroport international Félix Houphouet-Boigny d'Abidjan en provenance de Dakar ce jour à la mi-journée où elle sera accueillie par Kacou Houaja Leon Adom, le ministre ivoirien des Affaires Étrangères, de l'intégration africaine et des ivoiriens de l'extérieur. Ensuite, Mme Annalena se rendra à l'académie internationale de lutte contre le terrorisme (AILCT) à Jacqueville pour une visite. Par ailleurs, elle sera reçue en audience dans en fin d'après-midi au palais présidentiel d'Abidjan par le président ivoirien Alassane Ouattara. Une audience de la délégation d'hommes d'affaires allemands avec le ministre ivoirien du Commerce et de l'industrie de la Côte d'Ivoire est également prévue. (Source : abidjan.net)

Guinée : Justice et lois- Un membre des Forces spéciales guinéennes arrêté à Dakar par Interpol

Un membre des Forces spéciales guinéennes du nom de Daouda Bangoura a été arrêté au Sénégal. Il a été interpelé par Interpol sur demande de Conackry. Selon Libération, il est actuellement en garde à vue au Commissariat de Dakar-Plateau. Le journal d’informer qu’une possible extradition de Bangoura vers la Guinée inquiète sa famille qui a commis un pool d’avocats. Il s’agit de Mes Aliou Sow, Amadou Aly Kane et Ciré Clédor Ly.Ces derniers devront tout faire pour empêcher que le mis en cause soit extradé au risque de "subir le même sort que Sabida Coulibaly, ancien chef d’état-major général des armées guinéennes, « décédé » en prison", souligne la source. (Source : adakar.com)

Sénégal : Coopération- Le secrétaire d’État adjoint des États-Unis sera à Dakar, mercredi

Le secrétaire d’État adjoint des États-Unis d’Amérique, Kurt Campbell, est attendu mercredi à Dakar pour une visite officielle de quarante-huit heures, a appris l’Aps de l’ambassade américaine au Sénégal. Au cours de sa visite, M. Campbell va rencontrer le président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Il va s’entretenir aussi avec la ministre sénégalaise des Affaires étrangères et de l’Intégration africaine, Yassine Fall, selon un communiqué de l’ambassade américaine.Ses entretiens avec les deux personnalités sénégalaises porteront sur les voies et moyens d’approfondir ‘’le solide partenariat’’ qui existe entre son pays et le Sénégal. Mercredi à 15 heures, le diplomate américain va participer à la cérémonie de signature d’un accord de financement de la US International Development Finance Corporation avec le groupe sénégalais Vacap SA en vue de la construction d’un hôtel Marriott sur le site de l’ancien hôtel des Almadies, à Dakar. (Source : Aps)

Gabon : Tournée républicaine- Oligui Nguema appelle à la solidarité gouvernementale

Visiblement insatisfait de l’action gouvernementale sur un certain nombre de questions, le Président de la Transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, a appelé, dans un discours dont l’opinion se souviendra, à l’Unité nationale, à la Cohésion sociale, et à la Solidarité gouvernementale. Parlant depuis la Place de l’Indépendance à Tchibanga, Brice Clotaire Oligui Nguema a appelé : « j’ai besoin de l’unité nationale. Je suis inclusif et j’ai besoin de tout le monde. Il y a un chef, le CTRI et le Gouvernement. Vous êtes mes ministres. Je vous ai nommés. Si nous avons des points de vue divergents, prenez votre route ». Exhortant ainsi à une solidarité sans faille de l’équipe qui l’accompagne, face à l’adversité politique croissante. Réagissant aux propos du chef de l’Etat, un ancien ministre originaire de la province de la Nyanga estime « À travers ce discours, le Président de la Transition donne le ton et fixe plus que jamais le cap. » (Source: alibreville.com)

Niger : Niamey - 154 Millions de contributions en espèce et en nature reçus au profit du Fssp

La présidente du comité de gestion du fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, Mme Brah Réki Djermakoye a réceptionné, le Lundi 15 juillet 2024, des contributions de l’ordre de 154 millions de Cfa en espèce et en nature au profit du Fssp. (Source : anp)

Rca : Grand banditisme- Les habitants de Ouadda exaspérés par les exactions des hommes armés

A Ouadda, localité située à 204 kilomètres de Bria dans la Haute Kotto, les autorités municipales lancent un cri d’alarme en faveur des habitants en détresse. Selon Michel Pouillaude Mapouka, maire de la ville, des hommes armés perpètrent des exactions sur les habitants des villages périphériques de Ouadda depuis le mois de mai. Le dernier fait en date est l’attaque du village Akocho à 18 km de Ouadda, le 18 juin dernier. Les assaillants ont incendié un véhicule de transport en commun avec des marchandises des commerçants. L’autorité municipale demande au gouvernement et aux humanitaires de leur venir en aide.( Source:abangui.com)

Burkina Faso : Aides et assistance - Plus de 200 Burkinabè expulsés du Ghana

Plus de 200 Burkinabè, dont des femmes et des enfants, sont arrivés dans le sud-ouest du Burkina Faso après avoir été expulsés du Ghana voisin, a-t-on appris jeudi auprès du gouverneur de la région et de personnes rapatriées. L’information est rapportée par plusieurs médias dont Tv5. Selon ce confrère qui exploite une communiqué officiel du gouvernement Burkinabé affirme que: « Il y a une opération (d'expulsion) en cours chez nos voisins au Ghana, depuis le 11 juillet, on a commencé à enregistrer des compatriotes rapatriés du Ghana », a déclaré à l'Afp Boureima Sawadogo, le gouverneur du Sud-ouest, région frontalière du Ghana qui accueille les déplacés. (Source : Tv5)