Congo-Kinshasa: Report d'audition pour Koffi Olomide, star de la rumba congolaise absent du pays

En République démocratique du Congo (RDC), les autorités s'acharneraient-elles sur le chanteur Koffi Olomide ? Le chanteur a déjà été entendu par le régulateur des médias et de la communication.

Il lui est reproché d'avoir tenu au cours d'une émission à la télévision nationale des propos contre les troupes engagées pour lutter contre les rebelles du M23 et leurs alliés rwandais. Koffi Olomide a ensuite été convoqué par la justice, hier lundi 15 juillet, mais le chanteur ne s'est pas présenté. La star de la rumba congolaise absent du pays a obtenu du parquet un report d'audition. Le ministère de la Justice fait cependant savoir qu'aucun dossier pénal n'est ouvert contre le le musicien.

La semaine dernière Koffi Olomide s'était montré critique sur la situation dans l'Est du pays, des propos qu'il maintient et qui lui ont valu deux convocations : une qu'il a honorée, devant le Conseil supérieur de la communication et l'autre hier, à laquelle il ne s'est pas rendu, par le parquet de la cour de cassation.

Maître Jean Goewa Fils, avocat du chanteur, a présenté à l'inspecteur de police du parquet les pièces justifiant l'absence de l'artiste. « Notre client a quitté le pays 'in tempore non suspecto', 'dans une période non suspecte'. Il a appris comme tout le monde dans les réseaux qu'il y a une invitation qui circulait. Nous sommes allés voir l'autorité avec ce document. (Pour étayer) notre argumentation, nous avons annexé des pièces qui attestent que notre client est en dehors du pays. On a déposé sur la table de l'inspecteur les copies de son passeport, de son billet d'avion qui attestent que le monsieur est en dehors du pays ».

Un agenda culturel chargé pour Koffi Olomide, Il a donc obtenu le report de son audition en août, rapporte notre correspondant à Kinshasa, Pascal Mulegwa.

« Il a des engagements à honorer vis-à-vis de ses partenaires. Dès que l'artiste rentre on va l'accompagner pour affronter la justice », reprend l'avocat.

L'opposant Martin Fayulu a qualifié cette convocation de « distraction de mauvais goût et une insulte de trop » faite aux Congolais. Le leader de la coalition Lamuka estime que, face aux humiliations subies chaque jour (...) les Congolais ne demandent pas mieux que de voir l'armée riposter puissamment contre les agresseurs et ajoute qu'il faut les bouter dehors plutôt que de faire subir ce genre d'épisodes d'intimidations.

Si le parquet général auprès la cour de cassation a convoqué le chanteur, le ministre congolais de la Justice Constant Mutamba est intervenu lundi soir pour dire qu'aucun dossier pénal n'est ouvert contre Koffi Olomide.