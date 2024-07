Maroc: Le pays offre un paysage économique 'dynamique' et 'diversifié' (média italien)

Rome — Le marché marocain offre un paysage économique "dynamique" et "diversifié", souligne le magazine italien "management entrepreneurial".

Dans un article intitulé "le Maroc et ses énormes opportunités économiques", le magazine écrit que le Royaume est un "un acteur actif" de la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), "dans le but d'accélérer le commerce intra-africain et de renforcer la position commerciale de l'Afrique sur le marché mondial".

Les politiques géostratégiques du royaume sont orientées vers le renforcement de la logistique intermodale et des services portuaires et vers le renforcement des exportations, note-t-on, faisant observer que le Maroc, un des pays les plus importants de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA), a également mis en oeuvre une série de réformes politiques et économiques ces dernières années, favorisant l'ouverture du pays aux investissements étrangers et favorisant la modernisation de l'économie.

Et de souligner que "les relations commerciales italo-marocaines se développent fortement", avec une augmentation significative des volumes d'échanges qui dépassent les 2 milliards d'euros par an. Le média italien, écrit, en outre, que le Sommet "Italie-Afrique : Un pont pour une croissance commune", qui a eu lieu en janvier et a été la première réunion internationale de la présidence du G7, démontre l'importance que l'Italie accorde au partenariat avec les nations du continent africain.

Et de relever que le Sommet "Italie-Afrique" a été l'occasion de réfléchir sur l'importance des différents projets de coopération lancés par le Royaume, notamment sur le plan énergétique. Dans ce sens, le média a mis en avant le projet du gazoduc Maroc-Nigéria, indiquant que celui-ci "approvisionnera également 11 pays le long de son tracé, générant des bénéfices pour plus de 400 millions de personnes et renforçant la souveraineté énergétique des pays concernés".