Afrique: La mode au cœur de la Galerie du 19M à Dakar

D'un essor aussi progressif l'Afrique se voit devenir un repère reconnu à grande échelle dans le domaine de la mode.

Selon un rapport de l'UNESCO du 26 janvier 2024 le continent a été mis en lumière pour faire valoir son potentiel longtemps connu du grand public mais moins valorisé.

Tout va des matières premières issues de l'Afrique, en provenance du Burkina Faso, du Benin, de la Cote d'Ivoire, du Sénégal et bien d'autres pays du continent. Des tissus qui autrefois prenaient des destinations étrangères pour des transformations multiples faisant disparaitre l'étincelle africaine.

C'est dans ce contexte que le rapport de l'UNESCO s'est intéressé à la culture, à la science, à l'éducation, mais aussi, et surtout, à la mode.

Selon le document, « Plus généralement, on constate que le continent inspire le monde en matière de mode, de manière flagrante. » celui-ci se poursuit en disant qu'« il faut aussi, et c'est ce que font tous ces talents, les créateurs mais également les entrepreneurs, les plateformes de distribution, les agences, consolider cette industrie qui existe en Afrique »

C'est d'ailleurs dans cet élan de valorisation de la culture que la Galerie du 19M a organisé à Dakar du 14 juin au 14 juillet 2024 précisément au musée Théodore-Monod d'Art africain un grand évènement à porte ouverte qui a permis de mettre en lumière la diversité des métiers de la broderie et du tissage intitulée « Sur le fil ».

A l'exception du tissu, bien d'autres aspects culturels ont été mis en valeur tel que les portraits. La Galerie du 19M Dakar a ainsi proposé de nombreux ateliers individuels et participatifs, ouverts à tout le monde dont plusieurs tables rondes et des masterclasses pédagogiques. Les formations des apprenants et des formateurs menées dans le cadre de cet évènement ont fait l'objet d'une restitution et d'une remise de certification.