Burkina Faso: Boucle du Mouhoun - Plusieurs terroristes neutralisés dans la zone de Monkuy

Les terroristes qui ont attaqué massivement la localité de Monkuy dans la Boucle du Mouhoun, le 13 juillet 2024, n'ont pas pu retourner à leur base. L'armée burkinabè les a envoyés en enfer en les bombardant jusqu'au lendemain, 14 juillet 2024, a appris l'AIB, ce lundi.

Le 13 juillet 2024 en début de soirée, des terroristes se sont rués massivement sur Monkuy, dans la région de la Boucle du Mouhoun, pour semer la désolation. Alertés, les vecteurs aériens ont mis le cap sur la localité où ils ont effectivement trouvé des criminels à l'oeuvre. Très vite, les opérateurs aériens se sont mis en position d'attaque.

Sentant le danger, les criminels ont pris la fuite en direction de l'Ouest pour se cacher sous des arbres non loin du village. D'entrée de jeu, les opérateurs aériens ont choisi un important groupe se croyant à l'abri. La frappe a fait mouche et les assassins ont été neutralisés. Leurs acolytes, terrés dans les environs, ont essayé de s'enfoncer davantage. Mais peine perdue. Un deuxième groupe a subi le même sort. Le reste de la colonne de meurtriers a compris qu'ils allaient tous périr. Ils se sont enfuis et ont trouvé refuge dans un hameau à l'intérieur d'une forêt.

Les terroristes y ont passé la nuit. Les vecteurs aériens aussi. Dans la matinée du 14 juillet 2024, à leur réveil, les criminels ont pensé que le danger était loin et se sont déplacés au milieu des habitations. C'est à ce moment précis qu'un gros missile a fendu les cieux et s'est écrasé sur eux. Notons que les opérations dans la zone et dans toutes les positions sont loin d'être terminées.