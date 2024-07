Algérie: Conseil des ministres - mettre en place une stratégie visant à atteindre l'autosuffisance en maïs, orge et blé dur

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a ordonné lors de la réunion du Conseil des ministres qu'il a présidée, lundi, la mise en place d'une stratégie nationale pour arriver à l'autosuffisance dans les récoltes de maïs, d'orge et de blé dur.

Le président de la République a également ordonné "l'orientation des minoteries à l'arrêt vers l'activité dans le domaine de l'alimentation du bétail à travers l'exploitation de nos capacités dans la production du maïs, ce qui aura un impact positif sur la richesse animale et notamment la production des viandes", a ajouté le communiqué.

Soulignant que "le développement du secteur agricole est une question de souveraineté et de dignité nationale pour nous tous", il a enjoint au ministre de l'Agriculture et du développement rural d'ouvrir la voie à la nouvelle génération d'ingénieurs agronomes à travers les petites entreprises et les start-up, afin de réaliser une véritable révolution nous conduisant à l'autosuffisance".

Il a également ordonné d'organiser des rencontres dans le domaine de l'agriculture au profit des jeunes pour mettre en avant l'accompagnement permanent de l'Etat à leurs projets.

Concernant la campagne de moisson-battage, le président de la République a ordonné d'exiger des bénéficiaires des aides et subventions de l'Etat d'atteindre des objectifs précis en termes de récoltes, après des études minutieuses et un recensement complet permettant d'évaluer les efforts des agriculteurs et d'identifier les lacunes.

Dans le même contexte, le président a insisté sur le contrôle et le suivi des campagnes de moisson, en veillant au respect des délais pour éviter la détérioration de la récolte, a ajouté le communiqué.