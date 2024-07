Afrique: Le franco-camerounais Francis Ngannou annonce le futur du MMA africain

« Je suis enthousiaste et honoré d’être président de la Professional Fighters League Africa, une ligue qui façonnera la fondation même du MMA africain ». C’est sur ces propos que le combattant professionnel, super star du MMA, le franco-camerounais Francis Ngannou, a annoncé officiellement le 10 juillet dernier à LAGOS au Nigeria, le lancement d’une ligue d’arts martiaux mixtes africaines sous l’égide de la franchise américaine, la Professional Fighters League (PFL).

Cette annonce qui précède son implication sans faille dans la construction d’une ligue sportive africaine qui valorisera cette discipline, son développement et surtout l’éclosion des talents africains vers une portée mondiale verra enfin le jour courant 2025. La PFL Africa sera la troisième ligue sportive à rejoindre ce grand réseau de ligues régionales du PFL, dans lequel on y retrouve la PFL Europe, ayant dans son rooster l’ancien champion invaincu de kick-boxing, le franco-camerounais Cédric Doumbe, et la PFL MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord).

Selon Peter Murray, PDG de la PFL, cette troisième franchise de combat internationale rentre dans les perspectives de la PFL, c’est-à-dire « Devenir la Ligue des champions de MMA ». Il ajoute que « L’Afrique abrite certains des plus grands combattants du monde, y compris notre président de la Ligue, Francis Ngannou, et certains des plus grands fans du sport. PFL Africa vise à servir les grands fans avec un contenu haut de gamme tout en renforçant l'empreinte mondiale des PFL dans ce qui a été pendant trop longtemps un marché mal desservi. Aux côtés de nos grands partenaires d’investissement et de radiodiffusion, nous ne pouvons pas attendre pour lancer l’action de la ligue PFL Afrique en 2025 ».

Dans le cadre d'un partenariat novateur avec la structure Helios Sports and Entertainment Group, qui au passage a déjà eu à obtenir un deal fructueux avec la NBA pour le lancement de la NBA Afrique et de ses composantes, dont la Basketball Africa League « BAL ». Ce leader du divertissement a investi dans ce projet colossal qui n’est autre que le PFL Afrique.

Au niveau du format, la PFL est la seule organisation en MMA avec une campagne saisonnière sportive, dans laquelle les combattants individuels participent à une saison régulière, des play-offs et des championnats chaque année. La liste combinée de PFL et de Bellators s'enorgueillit de 30 % de ses combattants indépendamment classés dans le monde entier dans le top 25 de leur classe de poids respective.