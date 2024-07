Gabon: Analyse détaillée du discours du Général Brice Clotaire Oligui Nguema à Tchibanga

Le discours du Général Brice Clotaire Oligui Nguema à Tchibanga lors de sa tournée républicaine ne cesse de faire couler encre et salive. Dr. Jean-Aimé Mouketou, membre engagé de la diaspora gabonaise et de la société civile fait une analyse dont nous vous offrons le contenu.

1° : Indices de candidature présidentielle et projections à long terme.

Le 12 juillet 2024, le Président de la Transition, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema, s'est exprimé devant une foule nombreuse et enthousiaste à Tchibanga, dans la région de la Nyanga, située au Sud-Ouest du Gabon. Bien qu'il n'ait pas explicitement annoncé sa candidature à la prochaine élection présidentielle, ses propos et sa vision pour l'avenir du pays ont laissé entendre ses intentions.

Cette ambiguïté a confirmé ce que j'avais déjà annoncé il y a deux mois lors d'un débat sur ACA TV émettant aux États-Unis : une éventuelle candidature de sa part après la période de Transition. Cette interprétation m'a valu des critiques acerbes de certains membres de la Diaspora gabonaise.

Le discours du Général Oligui Nguema était marqué par des projections de développement à long terme, tout en suggérant une volonté de continuer à jouer un rôle clé dans la gouvernance du Gabon au-delà de la période de Transition. Il a évoqué des initiatives et des plans ambitieux qui s'étendent bien au-delà de l'échéance prévue en août 2025, renforçant ainsi les spéculations sur sa future candidature à la présidence de la République.

En analysant attentivement ses déclarations et ses projections de développement, il apparaît que le Président Oligui Nguema et certains de ses collègues militaires du Comité de Transition et de Restauration des Institutions (CTRI) envisageraient de quitter leurs uniformes militaires pour endosser des rôles civils avant ou après la Transition politique en cours. Cela semble inspiré par des exemples historiques de militaires devenus chefs d'État, tels que le Général Charles de Gaulle en France, le capitaine Jerry Rawlings au Ghana, et le Président égyptien Abdel Fattah al-Sissi.

En se projetant déjà dans l'avenir du Gabon, le Général Oligui Nguema laisserait entrevoir une Transition non seulement politique mais aussi personnelle, de la sphère militaire à la sphère civile, avec une ambition claire de jouer un rôle central dans la future gouvernance du Gabon.

2° : Vision pour l'avenir.

Le Président Oligui Nguema a exposé sa vision pour les sept années à venir, en se référant à des figures militaires devenues chefs d'État, tels que le Général Charles de Gaulle en France, le capitaine Jerry Rawlings au Ghana, et le Président égyptien Abdel Fattah al-Sissi. Il a particulièrement souligné les réussites de ce dernier en matière de développement économique et infrastructurel : "Un militaire développe l'Égypte même dans le désert ", a-t-il ajouté, en référence aux efforts de développement sous l'administration d'al-Sissi.

Le Général de Gaulle a été un acteur clé dans l'octroi de l'indépendance à l'Algérie en 1962, a introduit de nombreuses réformes économiques et sociales, a consolidé les relations avec l'Allemagne, et a affirmé l'indépendance de la France sur la scène internationale. Le capitaine Rawlings, quant à lui, a mis en oeuvre des réformes économiques significatives, promu la bonne gouvernance et l'intégrité, contribué à la création de l'Université des études sur le développement, et quitté le pouvoir pacifiquement après avoir réformé le Ghana en profondeur.

3° : Appel à l'unité nationale et participation au Référendum constitutionnel.

Le Général Oligui Nguema mise sur l'unité nationale, intégrant toutes les générations, et travaille avec toutes les composantes de la société. "La Constitution que nous allons mettre en place est pour vous, les Gabonais. Même le fils du pauvre pourra devenir Président de la République grâce à cette Constitution", a-t-il affirmé.

Alors que la période de la campagne électorale approche, le Président Oligui Nguema a vigoureusement encouragé les habitants de la Nyanga à se mobiliser en faveur du "Oui" lors du prochain Référendum constitutionnel. Il a fermement critiqué ceux qui s'organisent sous la bannière du "Non", tout en soulignant les avantages et les opportunités que la nouvelle Constitution apporterait pour l'avenir du Gabon.

Le Général Oligui Nguema a souligné que cette décision est vitale pour le développement du pays et a appelé à un soutien massif pour le projet constitutionnel, tout en affirmant que cela représente un tournant majeur vers un avenir meilleur pour tous les Gabonais. Il a évoqué le Dialogue National Inclusif (DNI) et la prochaine Constitution en cours de rédaction, inspirée de celle de 1991.

4° : Maintien de bonnes relations et encouragement à l'entrepreneuriat.

Le Président Oligui Nguema a mis l'accent sur l'unité nationale et l'inclusion sociale dans son discours. Il a souligné l'importance de maintenir une cohésion sociale forte et de promouvoir l'harmonie entre toutes les communautés vivant au Gabon. En particulier, il a recommandé à ses concitoyens de maintenir de bonnes relations avec les étrangers qui respectent les lois gabonaises, soulignant que le respect mutuel et la coopération sont indispensables pour le développement du pays.

Le Général Oligui Nguema a également encouragé les Gabonais à s'investir activement dans le développement du pays par l'entrepreneuriat. Il a insisté sur le fait que l'entrepreneuriat est un moteur clé de la croissance économique et de la création d'emplois, et a exhorté les citoyens à saisir les opportunités offertes pour lancer et développer leurs propres entreprises. Il a promis le soutien du gouvernement pour faciliter l'accès aux ressources nécessaires et créer un environnement propice à l'innovation et à la prospérité économique.

En ce qui concerne les Haoussa vivant au Gabon depuis longtemps, le Président Oligui Nguema a affirmé qu'ils sont considérés comme des Gabonais à part entière, reconnaissant leur contribution significative à la société gabonaise. Cependant, il a également précisé que des enquêtes seront menées par les services compétents pour identifier tous les étrangers ayant obtenu la nationalité gabonaise de manière frauduleuse. Cette mesure vise à garantir l'intégrité du processus de naturalisation et à renforcer la confiance dans les institutions de notre pays.

5° : Réformes électorales et partis politiques.

Le Général Brice Clotaire Oligui Nguema a annoncé des réformes importantes pour améliorer le cadre électoral et politique du Gabon. Parmi ces réformes, la révision du code électoral est centrale. Le Général Oligui Nguema a confié l'organisation des élections au Ministère de l'intérieur, remplaçant ainsi le Centre Gabonais des Élections. Cette décision viserait à garantir des élections plus transparentes et équitables, en s'inspirant des pratiques en vigueur en France a-t-il précisé.

Il a également exprimé des préoccupations concernant le nombre élevé de partis politiques au Gabon, notant qu'avec 104 partis pour environ 2 millions d'habitants, il existe un besoin pressant de rationalisation. Il a précisé que les nouvelles conditions de création des partis, recommandées par le Dialogue National Inclusif (DNI), seront conçues pour décourager la formation de partis sans base populaire solide. Cette initiative viserait à consolider le paysage politique en promouvant des partis plus représentatifs et mieux structurés, capables de répondre efficacement aux besoins et aux aspirations de la population.

Ces réformes témoignent de l'engagement du Général Oligui Nguema envers la modernisation et la démocratisation du système politique gabonais. Elles visent à renforcer la légitimité et l'efficacité de nos institutions démocratiques, assurant ainsi un processus électoral transparent et équitable, ainsi qu'un cadre politique plus stable et inclusif pour l'avenir. Cependant, elles suscitent également des débats et des inquiétudes parmi les acteurs politiques gabonais, certains craignant une influence excessive du Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions (CTRI).

6° : Projets de développement pour la Nyanga.

Le Président Oligui Nguema a présenté plusieurs projets de développement ambitieux pour la province de la Nyanga, qui visent à améliorer les infrastructures et les conditions de vie des habitants. Parmi ces projets, la construction d'un lycée à Tchibanga est une priorité, afin de fournir aux jeunes de la province un accès à une éducation de qualité. En plus de cela, la construction d'un stade est prévue pour encourager le sport et les activités collectives, renforçant ainsi le tissu social de la province.

Pour résoudre les problèmes d'approvisionnement en eau et en électricité, des mesures concrètes seront mises en place. Ces initiatives ont pour but à garantir un accès fiable et constant à ces ressources importantes, améliorant ainsi la qualité de vie des résidents et soutenant le développement économique local.

Le Président a également encouragé les jeunes diplômés à envisager une carrière dans l'enseignement, tout en mettant l'accent sur l'éducation pour le futur du pays. Il a annoncé la création de nombreux postes budgétaires pour les futurs enseignants, accompagnés d'une formation adéquate dans des écoles spécialisées. Cette initiative aspire à combler le manque d'enseignants qualifiés et à assurer une éducation de qualité pour tous les enfants gabonais.

À l'échelle nationale, le Président Oligui Nguema a abordé des questions vitales telles que la gestion autonome du pétrole gabonais. En prenant le contrôle de cette ressource stratégique, le Gabon pourra mieux gérer ses revenus et investir dans des projets de développement durable. De plus, le rétablissement des bourses d'études, supprimées par l'ancien régime, permettra aux élèves et étudiants gabonais de poursuivre leurs études et de contribuer au développement du pays.

Le CTRI a déjà créé plus de 19000 postes budgétaires en dix mois et prévoit d'en créer davantage dans les cinq prochaines années. Ces initiatives ont pour objectif à stimuler le développement économique et social du pays, tout en mettant l'accent sur l'éducation, les infrastructures et la gestion des ressources naturelles.

En outre, le Général Oligui Nguema a mis en avant la participation active des citoyens dans ces projets, en particulier des jeunes, pour assurer un avenir prospère et inclusif pour tous les Gabonais. Il a insisté sur le fait que le succès de ces initiatives dépendra de l'engagement et du soutien de tous les citoyens, ainsi que des amis du Gabon. Si le CTRI échoue, le Gabon risque de devenir la risée du monde, soulignant ainsi l'importance de la coopération et de l'unité nationale pour atteindre les objectifs fixés.

In fine, le discours du Général Brice Clotaire Oligui Nguema a été marqué par des annonces importantes et des visions ambitieuses pour l'avenir du Gabon. En confirmant implicitement sa candidature présidentielle, il a posé les jalons pour une transition vers une gouvernance civile, tout en s'inspirant de modèles militaires réussis à l'étranger. Son appel à l'unité nationale, à la participation citoyenne et aux réformes électorales vise à renforcer la démocratie et la stabilité du pays.

Les projets de développement pour la province de la Nyanga et les réformes économiques montrent son engagement à améliorer la qualité de vie des Gabonais. Cependant, cette bonne volonté ne pourra se concrétiser qu'avec l'engagement et le soutien du peuple gabonais ainsi que des amis du Gabon. Si le CTRI échoue, le Gabon deviendra la risée du monde.

Que Dieu bénisse le Gabon et tous ses enfants

Dr. Jean-Aimé MOUKETOU, membre engagé de la diaspora gabonaise et de la société civile, continuera à suivre de près ces mutations et à contribuer au débat national.