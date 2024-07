Madagascar: Tennis de Table - Analamanga - Riva Rakotoarisoa signe un triplé

Le champion de Madagascar en titre, Riva Rakotoarisoa du club Acacia, a réalisé un joli triplé ce week-end au championnat d'Analamanga, au gymnase d'Ankorondrano.

Riva a défait Narindra de l'USA en finale de la 1ère série. Il a également confirmé sa suprématie chez les juniors en disposant de Tafita du Young Vibes en duel final. Et en double messieurs, en compagnie de Luciano, le duo s'est imposé contre Sitraka et Tafita du Young Vibes. Le titre de la 1ère série dames est revenu à Santatra du Cosfa. Elle a battu Rojo du CFTT en finale. Le jeune club Challengers, créé cette saison, n'a pas démérité, il a même brillé en raflant les titres par équipe.

La formation masculine de Challengers, composée d'Itokiana, Lino, Jeremy, Josh et Rivo, a battu celle de Jovena formée par Nicky, Jerry, Gérald et Ron. Du côté des dames, Challengers alignant Rotsy, Gracia et Fara Tina écarte Cosfa constituée de Santatra, Andy et Sarobidy. Rotsy Razafimahatratra du Challengers a été, elle aussi, sacrée chez les juniors filles en battant Mikalo du Jovena. Et Fara Tina Jaoferson de ce nouveau club décroche le sacre des vétérans de plus de 40 ans.

Le titre en double dames a été ravi par Mikalo et Tiana du Jovena. Elles ont défait Santatra et Andy du Cosfa. Et en double mixte, Luciano (Acacia) et Santatra (Cosfa) écartent la paire Itokiana-Rotsy du Challengers.