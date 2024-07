Madagascar: Autoroute - Le chantier suit son cours

Des voix s'élèvent pour contester l'autoroute qui reliera Antananarivo à Toamasina. Certaines dénoncent son coût exorbitant, d'autres redoutent ses conséquences sur l'environnement.

Il convient d'écouter et d'examiner ces contestations. Cependant, la balance entre les avantages et les inconvénients du projet autoroutier penche nettement en faveur de la poursuite des travaux jusqu'à leur achèvement. Le projet a fait l'objet d'études préalables approfondies. La construction de cet axe autoroutier permettra la création de milliers d'emplois directs et indirects. À terme, la durée du trajet entre la capitale et le grand port de l'Est sera considérablement diminuée, passant de 10 heures à 2 heures 30 minutes.

La mobilité des personnes et la facilité des échanges seront décuplées, sans compter la baisse de la consommation de carburant. La polémique autour de cette autoroute est vaine et politiquement motivée. Les adversaires les plus virulents à ce projet sont, bien entendu, les opposants politiques et les organisations de la société civile à leur solde. Madagascar est la quatrième plus grande île du monde. Il a besoin de grands projets d'infrastructures et l'autoroute en est un.