Madagascar: Fête Nationale Française - Célébration du 14 juillet à Antsiranana

Les années se suivent et ne se ressemblent pas. Cette fois, la célébration de l'anniversaire de la « Prise de la Bastille » a connu un changement. Elle s'est déroulée en deux temps, en présence respective du consul général de France à Madagascar, Jean-Louis Roth, ce qui ne s'était jamais produit auparavant.

Ainsi, la première s'est déroulée vendredi soir à bord du Champlain. Il ne s'agit pas d'un navire de croisière, mais d'un bâtiment de soutien et d'assistance outre-mer (BSAOM) des Forces armées dans la zone sud de l'océan Indien (FAZSOI). Ce bateau a fait escale au port d'Antsiranana pendant cinq jours, du 10 au 15 juillet. À l'occasion de cette fête nationale, le consul général de France à Madagascar et le capitaine de corvette Stanislas Barbraud, commandant du navire, ont convié les autorités civiles et militaires de la région ainsi que la communauté française à assister au cocktail organisé à bord du Champlain.

Mention particulière pour la présence du préfet Lucien Mananjara, du secrétaire général de la région Picot Jacques Benjamin, représentant le gouverneur, et de l'archevêque Benjamin Marc Ramaroson. « J'avais demandé à ce que les FAZOI envoient un bateau de la marine nationale dans l'un des cinq ports qui sont utilisés pour les escales de la marine nationale à Madagascar. J'avais dit que si jamais il y a une escale de bateau le 14 juillet dans l'un de ces ports, je me déplacerai et j'organiserai un cocktail à bord pour la communauté française et les autorités malgaches », a expliqué Jean-Louis Roth.

Suivant la tradition, la deuxième partie de la fête s'est déroulée dimanche soir dans la cour de l'Agence consulaire, ancienne résidence du consulat, rue Beniowski, fokontany Avenir. Elle était réservée exclusivement aux ressortissants français de la région. Cette fois, le nombre des invités n'a pas été réduit de moitié comme auparavant.

Il y avait moins de bousculade et moins de monde, mais une plus grande variété de plats proposés. Les menus présentés par l'équipe de l'Hôtel de la Poste ont attiré de nombreux gourmets qui se sont régalés au rythme des chansons françaises des années 80 et 90. Les tubes des chanteurs français comme Claude François, Dalida, Mike Brant résonnaient encore et enchantaient les quinquagénaires français, leur rappelant le beau vieux temps. L'ambiance a été au rendez-vous jusque tard dans la nuit.

Et la soirée a aussi été marquée par une danse chorégraphique interprétée par le groupe de danse Jadl's, portant un uniforme aux couleurs du drapeau tricolore. À l'issue de cet événement, le commandant du bateau était la star de la soirée car beaucoup des invités, majoritairement de la gent féminine, ont pris un selfie avec lui.

De son côté, partout où il était, le consul général a longuement échangé avec ses invités, notamment les autorités locales, avec lesquelles il entretient des échanges extrêmement cordiaux, amicaux et utiles, car il est important de faire le point sur la communauté française, son comportement et les problématiques rencontrées.