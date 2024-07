Afrique de l'Est: Organisme Régional - Edgard Razafindravahy à la tête de la COI

La Commission de l'océan Indien (COI) a un nouveau secrétaire général depuis hier. Le conseil des ministres de la COI, réuni en session extraordinaire en ligne, a accepté à l'unanimité la nomination d'Edgard Razafindravahy à ce poste pour une durée de quatre ans.

Un beau succès pour la diplomatie malgache. Hier, au cours d'une session extraordinaire en ligne du conseil des ministres de la Commission de l'océan Indien, la nomination d'Edgard Razafindravahy au poste de secrétaire général a été acceptée à l'unanimité des membres. Il succède au Professeur Velayoudom Marimoutou, désigné par la France.

La COI a ainsi trouvé la personne appropriée pour diriger ses actions pour une période de quatre ans. Les membres du conseil des ministres de la COI ont reconnu les atouts et les compétences du ministre de l'Industrialisation et du Commerce. Ses actions dans ce département, à travers notamment le projet «One District, One Factory» qui atteint sa vitesse de croisière, ont largement contribué à cette reconnaissance.

Edgard Razafindravahy a également brillé sur la scène internationale en participant à plusieurs sommets, no tamment la mise en place de l'Organisation internationale des pays producteurs de vanille en marge du sommet de l'OMC à Abu Dhabi en mars, une initiative soutenue par la secrétaire générale de l'ONU Commerce et Développement lors d'une réunion à Genève en juin.

Dynamisme

De l'ODOF à la COI, le défi monte d'un cran. Edgard Razafindravahy l'a d'ailleurs souligné immédiatement après sa nomination : « Mon parcours personnel et professionnel me conduit d'ores et déjà à vous partager l'attention particulière que j'attacherai à faire avancer des chantiers structurants pour la région », a-t-il déclaré. Le nouveau secrétaire général de la COI n'entend pas faire traîner les choses et compte insuffler le même dynamisme qu'au MIC, où il a réussi en trois ans à faire bouger des situations stagnantes depuis quarante ans.

Parmi ses priorités figure la relance du programme de sécurité alimentaire et nutritionnelle, avec la création de filières régionales de production agricole pour dynamiser le commerce. Pour cela, il est nécessaire d'apporter des changements, de créer des initiatives et d'établir des normes partagées, des conditions d'investissement optimisées, et des moyens de commercialisation repensés.

Edgard Razafindravahy met également l'accent sur la nécessité de prioriser la connectivité maritime pour renforcer les échanges commerciaux, un domaine actuellement peu exploité. Il propose de capitaliser sur les initiatives actuelles en matière de coopération douanière et de créer un dispositif régional d'achats groupés. Edgard Razafindravahy a ainsi dévoilé une partie de sa politique pour développer la coopération régionale. Les actions sur la sécurité, la résilience et le développement humain font également partie de ses préoccupations premières. Edgard Razafindravahy rejoindra prochainement Maurice, où se trouve le siège de la COI.