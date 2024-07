Afrique: Évènement - Une foire consacrée au fromage malgache

Madagascar produit chaque année cent millions de litres de lait. La première foire au fromage se déroulera du 17 au 20 juillet au jardin d'Antaninarenina.

Tout un fromage ! Le fromage malgache sort de ses étagères pour s'exposer à Antaninarenina. Cette année, la première édition de la Foire au fromage des Hautes Terres se tiendra à partir de demain et jusqu'au 20 juillet au jardin d'Antaninarenina. Des expositions et des ventes auront lieu pendant quatre jours, réunissant les professionnels du secteur et le public. Des producteurs emblématiques de fromage seront également présents pour cet événement.

On pourra notamment déguster les célèbres fromages d'Ambatomanga, connus pour leurs saveurs douces et parfumées. D'autres représentants du domaine seront aussi présents, parmi eux des artisans bénéficiaires du Projet d'Amélioration et d'Organisation de la Filière Lait (Profi-Lait), originaires des régions d'Analamanga, Itasy, Vakinankaratra et Bongolava, qui joueront un rôle clé lors de cette exposition.

Souvent classé parmi les produits laitiers dérivés, le fromage peine à trouver sa place dans les habitudes alimentaires malgaches. En moyenne, un Malgache consomme seulement 7 litres de lait par an, tandis qu'en Afrique, cette moyenne s'élève à 40 litres par personne annuellement. L'objectif des organisateurs pour cette foire est de mettre en valeur le savoir-faire des artisans fromagers. Une trentaine de stands d'exposition permettront de découvrir le fromage à la malgache. Des remises de prix, des dégustations gratuites et des séries de conférences sur le fromage seront organisées pendant ces quatre jours.

Directives

Selon le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, Madagascar dispose déjà des directives nécessaires pour définir les démarches qualité dans le domaine laitier. Les fromages commencent doucement à conquérir les foyers malgaches, souvent recommandés par les médecins pour leurs apports nutritifs.

La production laitière est encore loin de répondre à la demande du marché à Madagascar. Chaque année, environ 100 millions de litres de lait sont produits, tandis que les besoins de consommation sont estimés à 145 millions de litres, selon le Bureau d'Appui à la Coopération Extérieure (BACE). La majorité de la production provient principalement d'Antsirabe, avec le Vakinankaratra contribuant à hauteur de 65% de la production nationale totale. .