Angola: Le Gouvernement et les hommes d'affaires plaident pour une plus grande proximité des services publics avec les citoyens

Luanda — L'amélioration continue des mesures économiques actuelles, la réduction de la bureaucratie dans l'activité publique et la plus grande proximité des services publics avec les citoyens et les hommes d'affaires, en particulier, sont parmi les principales décisions prises lors de la réunion entre le Gouvernement et le Groupe Technique Entrepreneurial (GTE), qui s'est tenue lundi, à Luanda.

La réunion, présidée par le ministre d'État chargé de la Coordination économique, José de Lima Massano, a servi à évaluer l'agenda économique du Gouvernement jusqu'en juin dernier. A la fin de la réunion, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Rui Minguês de Oliveira, a réitéré que l'Exécutif continuera à travailler sur les différentes mesures déjà décidées.

Se confiant à la presse, le gouvernant a souligné l'accord unanime selon lequel tous travaillent dans la bonne direction de la diversification économique, la satisfaction des besoins internes, en donnant la priorité à l'alimentation, un processus qui doit être accompagné d'une industrialisation profonde et large du pays. Le ministre a indiqué que les questions abordées lors de la rencontre seront également abordées au niveau sectoriel par chacun des ministères et par ceux responsables de domaines spécifiques de la politique économique du Gouvernement, pour travailler avec les secteurs d'affaires.

Il a ajouté que la réunion a également permis d'aborder des questions liées aux incitations existantes et mises en oeuvre, qui donnent déjà des résultats, ainsi que d'autres qui pourraient être mises en oeuvre pour compléter ce qui est déjà fait. Pour sa part, le coordinateur du Groupe Technique Entrepreneurial, Carlos Cunha, a évoqué l'existence d'un plus grand rapprochement entre l'Exécutif et les hommes d'affaires, ce qui a abouti à une amélioration générale de l'environnement des affaires.

L'homme d'affaires a souligné, parmi les données présentées par le Gouvernement lors de la réunion, une croissance du PIB d'environ 4,6% au premier trimestre 2024, contre 2,1% au quatrième trimestre 2023, ce qui représente une performance plus élevée depuis le premier trimestre 2015, quand PIB était de 13,5%. "Les données ont été livrées, nous rentrons chez nous pour les étudier avec les associations", a-t-il dit. Selon Carlos Cunha, le Gouvernement a fait un grand effort pour rétablir un bon réseau, un fait qui renforce le lien entre l'Exécutif et la classe d'affaires.