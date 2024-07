Angola: Le pays prévoit une production de 15 000 tonnes de poisson

Dundo (Angola) — Le Ministère de la Pêche et des Ressources Marines de l'Angola estime, pour cette année, que le secteur de l'aquaculture atteigne une production de 15 mille tonnes de poisson à travers tout le pays, contre les 12 mille produits en 2023.

C'est ce qu'a informé dimanche, dans la municipalité de Lóvua, province de Lunda-Norte, le secrétaire d'État à la Pêche et aux Ressources marines, António José da Silva, dans le cadre de sa visite de travail de deux jours dans la province, visant à s'informer sur le secteur de l'Aquaculture. Le responsable a affirmé que "le pays a un niveau appréciable de production" dans la branche de la pisciculture, soulignant qu'en 2023, les niveaux de production ont enregistré une augmentation huit mille tonnes de poisson, contre deux mille en 2022.

En plus des avantages liés à cette activité, a-t-il ajouté, l'aquaculture contribuera aussi à l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des familles, réitérant à cet effet, l'engagement de l'Etat de continuer à soutenir les aquaculteurs. La province de Lunda-Norte possède un énorme potentiel pour le développement de l'aquaculture et contribue à la "robustesse" du marché, a-t-il conclu.

Il a expliqué que l'existence d'eau abondante, d'une qualité "excellente" et d'une température annuelle moyenne, permet l'élevage à grande échelle de variétés de poissons telles que le cacusso et le poisson-chat dans cette zone. Le secrétaire d'État a déjà évalué des initiatives de pisciculture entrepreneuriale dans certains aquariums des municipalités de Chitato, Lóvua et Cuango.

%

À son tour, le directeur du Bureau provincial de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche de Lunda-Norte, José Mendes, a assuré que les autorités locales élaboraient des programmes d'incitation pour les producteurs de poissons captifs. Récemment, a-t-il poursuivi, la province a bénéficié d'une initiative de formation dans le domaine de l'Aquaculture, à laquelle ont participé 42 aquaculteurs, sur un total de 1.485 que contrôle la province.

Selon le responsable, compte tenu des conditions disponibles, actuellement 289