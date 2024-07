Angola: Un artiste plasticien angolais expose en France

Luanda — « Projecto Mutação » est le titre de l'exposition de l'artiste plasticien angolais Cristiano Mangovo, qui se déroule du 25 juillet au 4 août de cette année, à Nice, en France.

Depuis juin de cette année, l'artiste est en résidence artistique dans le sud de la France, à Nice, pour un travail qui culminera avec vernissage de l'exposition à l'Espace Culturel Contemporain « Neo art & culture lab Vogel Art ».

Dans une note de presse parvenue lundi à l'ANGOP, Cristiano Mangovo informe qu'il est en train de créer une collection d'oeuvres sur "La conquête de la beauté dans l'Antiquité et à l'époque contemporaine".

L'artiste précise que le Projecto Mutação évoque le questionnement personnel qui naît de la confrontation constante entre l'idée d'affection, d'amour et de soumission au regard critique, conduisant à la recherche de paix intérieure et de satisfaction de l'ego.

La collection qu'on expose comprend un ensemble de peintures et de dessins réalisés à l'acrylique sur toile. L'activité de l'artiste est multiforme, variant de l'expressionnisme, de l'impressionnisme au surréalisme, en passant par l'installation et la performance. Cristiano Mangovo est un artiste plasticien né en 1982, dans la province de Cabinda. Il vit et travaille entre l'Angola et le Portugal.

Entre mars et avril 2016, l'artiste a reçu le soutien de Pro-Helvetia, Suisse Arts Council-Fondation Suisse pour la culture, après avoir réalisé une installation et une performance publique au Cap Tawn, en Afrique du Sud, dans le cadre du festival Infecting the City, ITC Sessions.

En 2017, avec l'aide de Trust Bank et de Pro - Helvetia, il a bénéficié d'une résidence artistique à la Galerie First Floor Gallery à Harare - Zimbabwe. En 2018, il est soutenu par la Fondation Calouste Gulbenkian, dans le cadre du « Projet Luanda » pour une résidence artistique au Centre de Recherche Artistique, Hangar à Lisbonne - Portugal.

En 2018, Cristiano Mangovo a reçu le Prix Ensa Arte, dans la catégorie Grand Prix de Peinture, et en 2021 il a été sélectionné dans le Projet Black Rock Sénégal, où il a réalisé une résidence artistique à Dakar-Sénégal. La même année (2021), l'artiste reçoit le Prix du Meilleur Artiste Lusophone en Arts Visuels à Lisbonne-Portugal.