Madagascar: Portrait - Mandresy Jboys investit pour ressembler à Michael Jackson

En commémoration du 15e anniversaire de la disparition de son idole Michael Jackson, le groupe dirigé par Mendrika Ny Mandresy Ratiaholison, connu sous le nom de Mandresy Jackson Boys, prépare un spectacle exceptionnel pour faire revivre les légendaires titres de cette icône sur la scène malgache.

Prévue pour le 26 juillet à l'espace Nambinintsoa Talatamaty à partir de 21 heures, cette représentation mettra en avant les chansons emblématiques ainsi que les danses caractéristiques de Michael Jackson.

Mandresy Jackson Boys, fervent admirateur de Michael Jackson depuis 2010, aspire à rencontrer les chorégraphes et les musiciens de son idole, à trouver un producteur à l'étranger, à entamer une tournée mondiale avec son équipe et à participer même au célèbre concours «America's Got Talent». «Mon objectif principal est de réinventer la musique de Michael Jackson.

J'ai tracé ma voie dans cette aventure depuis 14 ans, en investissant énormément pour m'approcher de lui dans tous les aspects comme la voix, la gestuelle et la chorégraphie», explique Mandresy Jackson Boys.

Ayant déjà réalisé des spectacles à l'étranger en 2022 pour se présenter au monde entier, Mandresy Jackson Boys a été chaleureusement accueilli et a reçu des retours positifs qui l'encouragent à poursuivre sa route. Le 26 juillet marquera leur troisième spectacle après ceux de 2017 et 2022, en compagnie de Gothlieb et Elsie, pour deux heures de spectacle intense.

Ils seront soutenus par une ambiance DJ pour une soirée mémorable, avec plus de quatre cents personnes attendues. «Pendant ce spectacle, je serai plus proche du public pour des séances photos. Interpréter les musiques de Michael Jackson me conduit dans différentes régions de Madagascar et à l'étranger. J'ai reçu des critiques constructives sur Facebook pour améliorer ma carrière. J'ai sacrifié mon temps, mon argent et j'ai fait du sport toute la journée pour perfectionner mes danses», conclut-il.