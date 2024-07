Madagascar: Baccalauréat - Les sujets de rechange multipliés

Des tentatives de fraudes, des ventes de sujets sur les réseaux sociaux, ce sont des phénomènes qui se sont produits lors des deux premiers examens officiels. Afin de prévenir les fuites de sujets pour les épreuves du baccalauréat, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (Mesupres) déploie de nouveaux moyens.

« Parmi ces initiatives, il y a l'élaboration de plusieurs sujets de rechange », indique Fidiniavo Ravokatra, ministre par intérim au sein du Mesupres, hier. Si auparavant, seuls deux sujets étaient au choix, cette fois-ci, plusieurs propositions de sujets de remplacement seront disponibles pour toutes les disciplines traitées. Dès leur conception, des mesures efficaces ont été prises selon toujours le ministre par intérim.

Le ministre a déployé ces initiatives pour assurer la sécurité des sujets et des épreuves d'examen. Il a tenu à rassurer les parents ainsi que les candidats en affirmant que « les sujets ne seront jamais divulgués avant les épreuves ». De plus, il a encouragé les candidats inscrits à résister à toute tentation d'acheter des sujets proposés sur les réseaux sociaux, des pratiques déloyales préjudiciables pour leur avenir. Le ministre a également souligné que l'emballage et l'acheminement des sujets vers les centres d'examen ont été renforcés.

Le ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique n'est pas seul dans la préparation et l'organisation de l'examen du baccalauréat. L'État et le gouvernement malgache collaborent également pour garantir le bon déroulement de cet examen. Cette année, les préfets et les chefs de district vont travailler en étroite collaboration avec les forces de l'ordre pour assurer le bon déroulement de l'examen au sein de chaque communauté.

Bougies

Du 22 au 26 juillet, les candidats au baccalauréat général passeront leurs examens, tandis que ceux du baccalauréat technique commenceront le 22 juillet et termineront leurs épreuves le 1er août. Par ailleurs, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (Mesupres) par intérim rassure les candidats et les parents d'élèves que la composition avec des bougies durant les épreuves de baccalauréat, comme l'année dernière, ne va plus se reproduire. Des lampes seront installées