Madagascar: Vacances à Mahajanga - Sécurisation de la RN4 et de la RN6

Pendant la période des vacances à Mahajanga, les gendarmes renforcent la sécurité sur les routes nationales et dans les sites touristiques, afin d'assurer la tranquillité des visiteurs.

Les gendarmes ont mis en place un dispositif de sécurité particulier depuis quelques jours à Mahajanga durant la période des grandes vacances. De plus, dans le cadre du renforcement de la sécurité sur les axes RN4 et RN6, la sécurisation de tous les usagers sera la priorité de ces éléments de la Gendarmerie nationale dans la région Boeny.

« La sécurité sera renforcée sur les axes routiers nationaux entre Mahajanga et la capitale, ainsi que sur la RN6. Les taxis-brousse et les usagers de ces deux nationales devront respecter les consignes et les directives pour prévenir les accidents. Nous n'allons pas rester là car cette fois, tous les sites touristiques seront aussi sécurisés à Mahajanga, soit les sites d'hébergement ainsi que les établissements hôteliers. Des éléments seront postés en permanence autour de ces endroits.

De même, des unités sont réparties sur la zone littorale et les stations balnéaires. Des numéros verts sont également disponibles pour le public en cas d'urgence », a expliqué le commandant du groupement de la Gendarmerie nationale Boeny, colonel Faniry Randriamahery.

Depuis samedi, les éléments de la Gendarmerie nationale ont effectué une patrouille à travers la ville et surtout dans les quartiers classés zone rouge, dont Tsararano, Ambovoalanana, Antanimalandy. Chaque nuit, la même opération se déroule dans toute la ville afin que les vacanciers et touristes passent des séjours dans le calme et la sérénité. Par ailleurs, des dispositions sont également prises autour du village touristique.

« Toute baignade sera interdite après 16h. Les étrangers et visiteurs devront se renseigner et respecter les consignes. La mer est à marée haute au village touristique l'après-midi et d'ailleurs des tourbillons sont observés dans certains endroits », a prévenu le commandant du service de la voirie au sein de la commune urbaine de Mahajanga, Refana Rambeloson.

Mare résiduelle

Au village touristique, on observe un phénomène de baïnes, c'est-à-dire un petit bassin. C'est une dépression topographique temporaire ou mare résiduelle ressemblant à une piscine naturelle située au bas de la plage et formée dans la zone de déferlement des vagues. Cette zone met en danger les baigneurs. À marée basse, elle ne présente aucun danger. Lorsque la marée recouvre la baïne, l'eau s'échappe vers l'aval selon le système de vidange. Ce sont ces courants de sortie de baïnes qui provoquent chaque année des noyades.

Ainsi, pour éviter les noyades, la baignade au village touristique est strictement prohibée. Mais des récalcitrants font fi de cet avertissement.