Afrique: Mini-Basket - Des jeunes basketteurs en devenir formés au stade Barea

Le sixième forum mini-basket organisé par la Fédération Malgache de Basketball, en collaboration avec la Fondation FIBA et FIBA Afrique, a débuté hier au stade Barea Mahamasina.

Sous la supervision de deux instructeurs de la FIBA, le Marocain Nour Amir et l'Espagnol Guillermo Calvo, trois cent soixante-cinq jeunes joueurs et joueuses issus des quatre coins de la Grande île, ainsi que quarante-huit coachs provenant de quinze pays africains et de Madagascar, sont motivés par le désir d'apprendre pour les jeunes apprentis et celui de transmettre et approfondir les expériences pour chaque coach durant les quatre jours du forum.

Onja Soloharinivo, présidente de la commission mini-basket auprès de la Fédération Malgache de Basketball (FMBB), a expliqué que « la première journée s'est bien passée. L'objectif pour l'organisateur est de transmettre aux jeunes apprentis les bases et les fondamentaux du basketball. La majorité de ces jeunes vivent leur première expérience dans un camp comme celui-ci. Avec ces jeunes, j'ose dire déjà que le basketball malgache a de l'avenir ».

La première journée du forum mini-basket s'est axée sur l'enseignement des fondamentaux : comment jouer au basketball, comment mener une attaque, comment tirer et défendre.

Très réceptifs

Les jeunes apprentis, divisés en plusieurs groupes sous la direction de deux ou d'un coach, après une brève théorie, se sont immédiatement appliqués dans la pratique pour une durée de 10 à 15 minutes. L'apprentissage se fait par le jeu et au vu de l'implication des jeunes apprentis, le courant passe vite et les jeunes sont très réceptifs. La barrière de langue ne se pose même pas car les instructeurs et coachs étrangers s'expriment de manière simple en transmettant leurs expériences. L'expert de la FIBA et directeur de l'événement, Nour Amir, a expliqué que « c'est un forum de mini-

%

basket auquel on a réuni plusieurs composants à savoir les enfants bien sûr, les entraîneurs, les coachs et l'organisateur. L'idée de base est que le forum soit inclusif : comment former les enfants, comment transmettre l'expérience aux enfants. À première vue, les enfants ont de bonnes bases techniques. Certains sont très avancés par rapport aux a utres vu leur âge ».

Mots croisés

Patrick Olivier Raharijaona, parent :

« Je suis ici pour soutenir ma fille de 12 ans, sélectionnée au sein de son club ASA. Son potentiel dans le basketball est prometteur grâce à son gabarit, et nous la soutenons pleinement dans cette passion naissante. ».

Jean de Dieu Randrianarivelo, coach de l'équipe nationale :

"On a bien vu la détermination des enfants et le soutien des parents. L'avenir et la relève du basketball malgache sont bien assurés. Au vu de l'intérêt de ces jeunes joueurs et joueuses, je lance ici un appel à qui de droit pour que ces belles infrastructures s'ouvrent à tous les sportifs et pratiquants du basketball qui souhaitent utiliser ces terrains sans restriction ».

Noumeah Rabenjamina, joueur de 7 ans :

« Issu de l'école de basket AT2B Andraisoro, je suis très content de venir et d'apprendre ici. En plus j'ai rencontré de nouveaux amis ».

Fenosoa Julie Rakotomalala, joueuse de 12 ans : «En provenance d'Antsirabe et issue du club FFPRO, j'aime le basketball et je compte aller loin dans cette discipline. Je suis venue ici pour approfondir mes connaissances ». Donné Raherinjatovo