Ile Maurice: Plus de 5 050 cas de grippe la semaine dernière - «Non à l'automédication», dit le Dr Khodabocus

Le nombre de cas de grippe enregistrés par le ministère de la Santé au cours des dernières semaines ne cesse d'augmenter. Passant de 4 983 fin juin à plus de 5 050 cas la semaine dernière, les cinq hôpitaux régionaux continuent de recevoir des patients présentant divers symptômes liés à la grippe.

Cependant, le Dr Fazil Khodabocus recommande vivement aux patients de ne pas pratiquer l'automédication et de laisser ce travail aux médecins.

Pour le docteur, le climat froid et sec persistant est la principale cause de cette augmentation des cas. «Ce climat favorise la circulation du virus.» Toutefois, il souligne que la grippe n'est pas seule en cause. «Il y a également le rhinovirus, le para-influenza et le Covid-19 qui circulent.» Il rappelle que ces maladies sont contagieuses, d'où la nécessité de se couvrir le nez et la bouche lorsqu'on est en contact avec une personne infectée. «Utilisez un mouchoir en papier pour couvrir votre bouche, puis jetez-le dans une poubelle fermée.» Le virus peut également se transmettre par contact avec des surfaces contaminées par des gouttelettes.

«Il est crucial de respecter les gestes barrières et de se laver régulièrement les mains avec du savon et de l'eau. Le port du masque est recommandé, surtout dans les lieux mal aérés.» Il est aussi crucial d'éviter tout contact avec les personnes fragiles lorsqu'on est atteint de la grippe.

«Les symptômes observés comprennent la fièvre, les maux de gorge, les courbatures, les douleurs musculaires et divers signes de malaise. Il est essentiel de consulter un médecin pour obtenir un traitement adapté, incluant des médicaments, du repos et une bonne hydratation.» Pour le Dr Fazil Khodabocus, il est essentiel de ne pas minimiser la grippe, car elle peut entraîner des complications chez les personnes à risque.

«Les enfants de moins de cinq ans peuvent développer une otite (surinfection bactérienne), tout comme les personnes âgées ou celles souffrant de comorbidités.»

Il encourage vivement les gens à se faire vacciner contre la grippe. «Le vaccin est efficace et peut réduire les hospitalisations et les décès. Il offre une protection d'au moins un an et est toujours disponible dans les hôpitaux.» Le Dr Fazil Khodabocus souligne également l'importance d'une alimentation saine, comprenant des fruits et des légumes, de dormir 7 à 8 heures par nuit, et de s'exposer au soleil pour obtenir de la vitamine D. Il conseille aux fumeurs de faire des efforts pour arrêter, car ils sont plus à risque de développer une bronchite ou une pneumonie. «Essayez de faire un effort...» Il conclut en recommandant à tous de s'habiller chaudement durant cette période.