Ile Maurice: AS Quatre-Bornes et AS Malherbes en finale

On aurait pu oublier qu'une compétition de football féminin a toujours cours à Maurice tellement les rencontres sont espacées et qu'il y a peu d'information concernant ce sujet. Mais oui, la MFA Cup n'est pas encore terminée pour les filles. Vendredi, AS Quatre-Bornes et AS Malherbes ont validé leur billet pour la finale de cette compétition.

Les deux adversaires s'affronteront le 21 juillet à 13 heures au stade St-François-Xavier.

AS Quatre-Bornes aura l'occasion de se consoler un peu après avoir raté le titre en championnat. En demi-finale, les Bleu et Blanc n'ont pas eu la partie facile contre le High Performance Centre U20 et ont dû puiser dans leurs ressources pour s'imposer 2-1.

C'est Brooklyn Jheemla qui a ouvert le score à la 23e minute. Rappelons que l'internationale mauricienne s'envolera bientôt pour les USA où elle a bénéficié d'une bourse sport/études. Elle avait auparavant porté les couleurs de l'Académie de Liverpool. Après que Brooklyn Jheemla a placé sa formation devant, Fiona Félicité a rétabli la parité après la demi-heure de jeu.

Anaïs Larose offrira la victoire aux Quatrebornaises en marquant à la 59e minute. «Je félicite mon équipe car nous avons travaillé dur. Nous avons perdu deux rencontres de championnat face au HPC et nous allons tout donner pour remporter la finale»**, a expli- qué Martine Kelly, élément de l'AS Quatre-Bornes.

Dans l'autre match du dernier carré, AS Malherbes a rencontré moins de difficulté pour venir à bout de Pointe-aux-Sables Mates. Les Curepipiennes se sont imposées 5-0. Nausheen Mamode (3e et 18e ), Divyana Paddea (49e et 56e ) et Khomadee Vythilingum ont été les buteuses dans cette explication. «Merci à toute l'équipe pour cette victoire. Nous allons apporter quelques retouches car il faudra être bien préparé face à notre prochain adversaire. Les Mates ont une équipe jeune et elles n'ont pas démérité», a confié Mahen Saulick, coach de l'AS Malherbes, après le match.

Cette finale marquera la fin de la saison en football féminin. Il est bon de noter que dans le championnat, c'est le HPC U20 qui a soulevé le trophée.