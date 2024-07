Madagascar: Hira Gasy - Rainitelo et Raveloson impressionnent au Kianjan'ny Kanto

Dimanche, au Kianjan'ny Kanto Mahamasina, le battle entre les troupes Rainitelo Andohavary et Raveloson Arivonimamo a fait sensation, plongeant plus de mille quatre cents spectateurs dans l'univers captivant du Hira Gasy pendant plus de six heures.

Ce spectacle d'ouverture de la saison du Hira Gasy au Kianjan'ny Kanto a attiré une foule enthousiaste, manifestant une passion et une admiration ferventes pour ce patrimoine culturel mondial.

Ce spectacle « Faradoboka » pour les deux troupes a marqué un moment fort avant leur tournée de Famadihana. Les groupes ont présenté leurs nouveaux titres, écrits en décembre et dévoilés sur scène pour la première fois, des répétitions en vue de leurs prochaines prestations lors des Famadihana et autres événements. La troupe Raveloson Arivonimamo a captivé le public avec « Omeko ny marina dia anjaranao ny mieritreritra », tandis que le groupe Rainitelo a impressionné avec « Samia mahazaka dia ireto ny anjaranao » et « Rehefa io aloha no tiako dia aleo aho hilamina ».

Le dimanche prochain, le Kianjan'ny Kanto accueillera un autre duel épique entre Rasoalala Kavia Ampahimanga, avec 35 ans de scène à son actif, et la troupe de Rapaulson Mandiavato, pour la première fois.