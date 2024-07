Madagascar: Edgard Razafindravahy - Le nouveau patron de la Commission de l'Océan Indien

Edgard Razafindravahy sera, dès aujourd'hui, à la tête de l'exécutif de la Commission de l'océan Indien. Sa candidature a été acceptée à l'unanimité par les États membres.

Une session du conseil des ministres de la Commission de l'Océan indien (COI) s'est tenue en ligne le 15 juillet 2024 avec pour seul point à l'ordre du jour la nomination du 10ème secrétaire général de la COI, sur proposition de Madagascar. La candidature de Edgard Razafindravahy a été accueillie avec un soutien unanime et enthousiaste par les ministres des Affaires étrangères et chefs des délégations présents à la session. Le conseil a reconnu ses compétences et ses atouts pour mener la COI vers de nouveaux horizons.

A compter de ce 16 juillet 2024, Edgard Razafindravahy prend officiellement ses fonctions en tant que 10ème secrétaire général de la COI pour une période de quatre ans renouvelables, succédant au professeur Vêlayoudom Marimoutou désigné par la France. Lors de son allocution, Edgard Razafindravahy a exprimé sa volonté de poursuivre les projets initiés par ses prédécesseurs et de servir les intérêts de tous les Etats membres de la COI.

Un parcours exemplaire

Homme industriel de renom, Edgard Razafindravahy a su maintenir la stabilité de la ville d'Antananarivo pendant la période délicate à la suite de la crise de 2008, en tant que Président de la délégation spéciale.

En sa qualité de ministre de l'Industrialisation et du commerce, il a donné une impulsion nationale au projet « One district one factory » (ODOF), avec l'installation de plus de 60 unités industrielles à travers tout Madagascar. Il a aussi initié des réformes clés telles que la loi sur l'investissement, la loi sur les sociétés coopératives, le renforcement du dialogue public-privé, et la signature du pacte de programmation industrielle.

Un défi ambitieux

Edgard Razafindravahy quittera son poste de ministre de l'Industrialisation et du Commerce pour prendre la tête de la COI, il arrive avec des défis considérables. La sécurité alimentaire et maritime, la coopération économique et le développement humain sont au cœur de ses priorités.

Avec son caractère tenace et sa détermination, Razafindravahy est sans doute le seul capable de bousculer l'ordre établi et de véritablement faire avancer les dossiers difficiles. La connectivité maritime entre les îles de la région sera un point important de sa stratégie pour dynamiser les échanges commerciaux.

Par ailleurs, sa nomination soulève des questions sur des dossiers épineux comme celui des îles éparses, où sa capacité à naviguer des enjeux politiques et diplomatiques sera mise à l'épreuve.

Renforcer les échanges

Lors de sa prise de parole au conseil des ministres de la COI, Edgard Razafindravahy a déclaré : « Nous devons faire de la sécurité alimentaire et de la connectivité maritime des priorités absolues pour renforcer les échanges commerciaux et dynamiser la région ». Sa mission dépasse les frontières de Madagascar, visant à renforcer la coopération entre les Etats membres : la France, Maurice, les Seychelles et les Comores. Edgard Razafindravahy incarne un leadership fort et inspirant. Sa nomination à la tête de la COI est non seulement une reconnaissance de son parcours exceptionnel, mais aussi un signal d'espoir pour une coopération régionale renforcée et un avenir promoteur pour les îles de l'océan Indien.